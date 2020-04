Coronavirus. Avviso Pubblico pubblica un Vademecum sul gioco d’azzardo

Per effetto dei vari provvedimenti emanati dal governo e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di contrastare la diffusione del Covid-19, l’accesso al gioco su rete fisica è stato notevolmente limitato, ristretto attualmente alla sola vendita dei Gratta e Vinci.

Tali restrizioni, unite all’aumento esponenziale delle ore passate in casa dagli italiani allo scopo di rispettare le disposizioni anti-contagio, rendono altamente probabile un ulteriore incremento del consumo, da parte della popolazione, di gioco d’azzardo online, un settore già in enorme espansione, cresciuto del 115% in appena 5 anni in termini di giocate raccolte.

Avviso Pubblico ha pensato di redigere un Vademecum sul gioco d’azzardo ai tempi del Coronavirus, curato dall’Osservatorio Parlamentare, al fine di diffondere alcune informazioni sul gioco online, fornire strumenti di conoscenza per giocare responsabilmente e interrogarci sul futuro del gioco d’azzardo in Italia, anche alla luce dei cambiamenti di abitudini e consumi che lo “shock” causato dal Coronavirus imporrà a tutti, giocatori e non.

Nel Vademecum troverete diverse informazioni tra cui: i dati sulla diffusione del gioco online in Italia, le principali criticità legate alla diffusa offerta di gioco illegale in Rete, consigli su come distinguere un sito di gioco legale da uno illegale.

PressGiochi