Corea del Sud: triplicati i casi di dipendenza dal gioco tra gli adolescenti negli ultimi tre anni

La Corea del Sud ha registrato un forte aumento dei casi di dipendenza dal gioco d’azzardo tra gli adolescenti negli ultimi tre anni, con costi medici associati quasi quadruplicati.

Secondo i dati presentati al deputato Seo Young-seok del Partito Democratico di Corea dal Servizio di Revisione e Valutazione dell’Assicurazione Sanitaria, il numero di pazienti adolescenti in cura per dipendenza da gioco è cresciuto di circa 3,3 volte, passando da 64 nel 2022 a 210 nel 2024. Nello stesso periodo, le spese mediche sono aumentate da 110 milioni di won (circa 79.390 dollari) a 430 milioni di won.

Le preoccupazioni vanno oltre l’ambito sanitario. I dati dell’Agenzia Nazionale di Polizia mostrano che i crimini legati al gioco d’azzardo giovanile sono aumentati di oltre otto volte, passando da 76 nel 2022 a 631 nel 2024.

Gli arresti di bambini tra i 10 e i 13 anni sono saliti da 2 a 72, mentre i casi legati ai casinò online sono aumentati da 2 a 93. Anche gli episodi di scommesse sportive illegali sono cresciuti, passando da 36 a 109.

Anche il numero di casi di consulenza per il gioco d’azzardo giovanile e i partecipanti ai programmi di prevenzione è in aumento. Secondo i dati dell’Agenzia Coreana per il Gioco Patologico, i casi di consulenza sono triplicati, passando da 1.460 nel 2022 a 4.144 nel 2024, con 3.273 giovani già assistiti entro agosto di quest’anno. I partecipanti ai programmi di educazione alla prevenzione hanno raggiunto quota 2,03 milioni lo scorso anno.

Tuttavia, il personale dedicato alla consulenza e le capacità di intervento sul territorio restano insufficienti. Il deputato Seo ha evidenziato che il Centro Integrato per la Gestione delle Dipendenze del Ministero della Salute e del Welfare si concentra principalmente sull’alcol, trascurando il crescente problema della dipendenza dal gioco tra i giovani nelle comunità locali.

PressGiochi