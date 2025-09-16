Corea del Sud: triplicati i casi di dipendenza dal gioco tra gli adolescenti negli ultimi tre anni

17 Settembre 2025 - 01:35
La Corea del Sud ha registrato un forte aumento dei casi di dipendenza dal gioco d’azzardo tra gli adolescenti negli ultimi tre anni, con costi medici associati quasi quadruplicati.
Secondo i dati presentati al deputato Seo Young-seok del Partito Democratico di Corea dal Servizio di Revisione e Valutazione dell’Assicurazione Sanitaria, il numero di pazienti adolescenti in cura per dipendenza da gioco è cresciuto di circa 3,3 volte, passando da 64 nel 2022 a 210 nel 2024. Nello stesso periodo, le spese mediche sono aumentate da 110 milioni di won (circa 79.390 dollari) a 430 milioni di won.
Le preoccupazioni vanno oltre l’ambito sanitario. I dati dell’Agenzia Nazionale di Polizia mostrano che i crimini legati al gioco d’azzardo giovanile sono aumentati di oltre otto volte, passando da 76 nel 2022 a 631 nel 2024.
Gli arresti di bambini tra i 10 e i 13 anni sono saliti da 2 a 72, mentre i casi legati ai casinò online sono aumentati da 2 a 93. Anche gli episodi di scommesse sportive illegali sono cresciuti, passando da 36 a 109.
Anche il numero di casi di consulenza per il gioco d’azzardo giovanile e i partecipanti ai programmi di prevenzione è in aumento. Secondo i dati dell’Agenzia Coreana per il Gioco Patologico, i casi di consulenza sono triplicati, passando da 1.460 nel 2022 a 4.144 nel 2024, con 3.273 giovani già assistiti entro agosto di quest’anno. I partecipanti ai programmi di educazione alla prevenzione hanno raggiunto quota 2,03 milioni lo scorso anno.
Tuttavia, il personale dedicato alla consulenza e le capacità di intervento sul territorio restano insufficienti. Il deputato Seo ha evidenziato che il Centro Integrato per la Gestione delle Dipendenze del Ministero della Salute e del Welfare si concentra principalmente sull’alcol, trascurando il crescente problema della dipendenza dal gioco tra i giovani nelle comunità locali.
