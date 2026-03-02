Newsletter

02 Marzo 2026

Cordoglio nel mondo del gioco: morto Matteo Ginetti in un incidente stradale

Una tragedia ha colpito la famiglia Ginetti. Intorno alle 3 della scorsa notte, lungo l’A2 del Mediterraneo, (direzione sud) un’auto ha urtato il guardrail, all’altezza dello svincolo di Battipaglia, per

02 Marzo 2026

Una tragedia ha colpito la famiglia Ginetti. Intorno alle 3 della scorsa notte, lungo l’A2 del Mediterraneo, (direzione sud) un’auto ha urtato il guardrail, all’altezza dello svincolo di Battipaglia, per cause in corso di accertamento. Alla guida c’era Matteo Ginetti, 28 anni di Eboli, che dopo l’impatto ha perso la vita, travolto da un altro veicolo in transito.

Matteo era figlio di Girolamo Ginetti, storico imprenditore del settore degli apparecchi da intrattenimento, Consigliere Nazionale e dal 2025 Presidente della Delegazione Regionale Campania della Sapar.

“E’ una tragedia che mi ha colpito profondamente – racconta Sergio D’Angelo presidente della Sapar – Girolamo Ginetti mi onora della sua amicizia da sempre e Matteo era un ragazzo d’oro e che avevo visto crescere. Quando ho saputo dell’accaduto sono rimasto senza parole per evento che ha sconvolto la vita della famiglia Ginetti e di tutti noi. A Girolamo vanno le mie più sentite e personali condoglianze e quelle di tutta l’associazione con la quale daremo il massimo supporto alla famiglia in un momento così doloroso”.

 

