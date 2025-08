Copyright come arma contro la stampa: la Commissione europea interviene sul caso Soft2bet

L’abuso delle denunce per violazione del copyright si sta trasformando in un nuovo e insidioso strumento di censura contro la stampa libera. Lo evidenzia l’interrogazione prioritaria presentata dall’eurodeputato Tiemo Wölken

L’abuso delle denunce per violazione del copyright si sta trasformando in un nuovo e insidioso strumento di censura contro la stampa libera. Lo evidenzia l’interrogazione prioritaria presentata dall’eurodeputato Tiemo Wölken (S&D) alla Commissione europea, a seguito di una recente inchiesta giornalistica che ha sollevato il caso Soft2bet, un’azienda del settore giochi con sede a Cipro e Malta, collegata – secondo quanto riportato – a 114 casinò online inseriti nelle blacklist di diversi Stati membri.

Secondo quanto denunciato dal consorzio investigativo Investigate Europe, a seguito della pubblicazione dell’inchiesta nel marzo 2025, attori anonimi avrebbero presentato oltre 60 denunce false ai sensi del DMCA (Digital Millennium Copyright Act) con l’obiettivo di de-indicizzare dagli algoritmi di Google in Europa i contenuti originali relativi al caso Soft2bet. Le tecniche utilizzate sarebbero particolarmente sofisticate: copie del testo originale pubblicate retroattivamente per farle sembrare “fonti primarie” e persino finte denunce di violazione del copyright spacciandosi per Investigate Europe.

Le conseguenze? Gli articoli autentici sarebbero stati rimossi o penalizzati nei risultati di ricerca in Grecia, Polonia, Malta, Estonia e in altri Paesi UE. Un vero e proprio attacco alla libertà di stampa, mascherato da procedura legale.

La risposta della Commissione UE

La Commissione, per voce della vicepresidente esecutiva Virkkunen, ha ricordato che l’applicazione del diritto d’autore deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione e l’informazione. In questo senso, il Digital Services Act (DSA) introduce un quadro normativo chiaro per le piattaforme online e i motori di ricerca, che impone l’obbligo di agire in modo diligente, obiettivo e proporzionato, con particolare attenzione alla libertà dei media.

Google, in quanto Very Large Online Search Engine (VLOSE), è tenuta a mitigare i rischi sistemici, anche tramite l’adattamento dei processi di moderazione dei contenuti, e a garantire trasparenza sull’uso di sistemi automatizzati – inclusi quelli basati su intelligenza artificiale – per valutare le richieste di rimozione.

La Commissione ha inoltre richiamato la direttiva (UE) 2024/1069, che tutela chi partecipa al dibattito pubblico da denunce infondate o procedimenti giudiziari abusivi con finalità censorie.

L’interrogazione del deputato Wölken ha sollevato interrogativi chiave anche sull’efficacia dei filtri automatizzati dei giganti del web e sulla possibilità che essi vengano sfruttati per mettere a tacere giornalisti scomodi. Il rischio non riguarda soltanto Soft2bet, ma l’intero ecosistema dell’informazione online, dove l’abuso delle norme sul copyright può diventare una pratica sistematica per oscurare contenuti legittimi.

PressGiochi