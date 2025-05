CopyBet entra a far parte di IBIA

CopyBet ha aderito all’International Betting Integrity Association (IBIA), ampliando la sua copertura di monitoraggio dell’integrità nel Regno Unito e a livello globale, coprendo i mercati attuali e futuri.

La collaborazione consentirà la condivisione dei dati sull’integrità della piattaforma di scommesse online di CopyBet con la rete di monitoraggio globale di IBIA, che comprende oltre 80 aziende e 140 marchi di scommesse sportive che monitorano oltre 300 miliardi di dollari all’anno di fatturato legato alle scommesse.

Anton Ivanov, Business Development Director di CopyBet UK, ha dichiarato: “Il gioco responsabile e la cura dei nostri clienti fanno parte dei nostri valori fondamentali in CopyBet, e l’adesione all’International Betting Integrity Association ci consentirà di continuare a offrire condizioni di gioco sicure ai nostri giocatori. Non vediamo l’ora di collaborare con IBIA e di sostenere la sua missione di proteggere l’integrità del settore”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “IBIA è lieta di dare il benvenuto a CopyBet come nuovo membro della nostra associazione in crescita. Questa partnership rafforza la nostra rete di monitoraggio globale e rafforza il nostro impegno comune a tutelare l’integrità dello sport e dei mercati delle scommesse regolamentati. Non vediamo l’ora di collaborare a stretto contatto con CopyBet per individuare e contrastare la corruzione legata alle scommesse e per proteggere l’integrità dei mercati offerti ai consumatori”.

CopyBet opera con licenza della UK Gambling Commission e con licenza di bookmaker di Classe B a Cipro, ed è un bookmaker unico nel suo genere che consente ai clienti di copiare le scommesse dei migliori pronosticatori oltre a quelle di un bookmaker tradizionale. CopyBet è il partner ufficiale per la maglia del Queens Park Rangers Football Club nella EFL Championship, così come di AEK Larnaca, PΑC Omonia 29M, Enosis Neon Paralimni e Aris Limassol nella Cyprus First Division.

IBIA è un ente senza scopo di lucro che non ha conflitti di interesse con la fornitura di servizi commerciali ad altri settori ed è stato istituito dagli operatori per gli operatori al fine di proteggere i mercati delle scommesse sportive regolamentati dal match-fixing. La rete globale di monitoraggio e allerta di BIA è uno strumento anticorruzione altamente efficace, che rileva e segnala attività sospette nei mercati delle scommesse regolamentati. Attraverso la rete di monitoraggio di IBIA è possibile monitorare le attività transazionali collegate ai singoli conti dei clienti.

Nel 2024 sono state aggiunte ulteriori funzionalità, con un aggiornamento tecnologico che ha migliorato la capacità dell’associazione di rilevare e segnalare attività sospette sui mercati delle scommesse dei suoi membri.

