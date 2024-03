Coppe Europee: l’Allianz Arena risplende per il match di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio, con il segno 1 quotato a 1.28

In Europa League, lo Sporting Lisbona parte con il favore dei pronostici nel match contro l’Atalanta, con l’1 quotato a 2.13. All’Olimpico si disputerà Roma – Brighton, con i giallorossi in vantaggio a 2.25. I bookmakers prevedono che il Milan vinca contro lo Slavia Praga, con il segno 1 indicato a 1.50. Nel ritorno di Conference League, la Fiorentina è favorita a 1.67 contro il Maccabi Haifa

Stasera si giocherà il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League, che vedrà come protagonisti il Bayern Monaco e la Lazio all’Allianz Arena. I biancocelesti di Maurizio Sarri sono pronti a fronteggiare la squadra di Thomas Tuchel, reduci dalla sconfitta in casa contro il Milan; i bavaresi, invece, arrivano da un pareggio per 2-2 sul campo del Friburgo, con una scia positiva di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite. A Monaco la Lazio cercherà di proteggere il vantaggio ottenuto nella sfida di andata grazie al gol segnato su calcio di rigore da Ciro Immobile, anche se l’obiettivo sarà difficile da raggiungere: i bookmakers di StarCasinò Bet attestano una vittoria delle aquile con segno 2 a 10.00, con la X e l’1 dei tedeschi quotati rispettivamente a 5.90 e 1.28. Interessanti alcune quote che riguardano i risultati esatti: il 2-0 è bancato a 5.40, l’1-0 è quotato a 6.50, mentre il 2-1 è dato a 7.25.

Questa sera in campo anche Real Sociedad e Paris Saint-Germain, con gli spagnoli leggermente favoriti a 2.55 rispetto al 2 dei francesi quotato a 2.70. La X, invece, è bancata a 3.40. Per quel che riguarda il numero di reti, il fattore Goal è indicato a 1.75, contro il No Goal a 2.02.

Presso l’Etihad Stadium si giocherà l’importante match Manchester City – FC Copenhagen, con i padroni di casa nettamente favoriti sui danesi grazie all’1 quotato a 1.14 contro il 2 quotato a 15.00. La X viene bancata a 7.75.

Mercoledì si sfideranno anche Real Madrid e Lipsia: i bookies di StarCasinò Bet vedono la vittoria della squadra di Carlo Ancelotti quotata a 1.53; il 2 e la X per questo match sono indicati rispettivamente a 5.20 e 4.45.

L’andata degli ottavi di Europa League vede protagonista lo Sporting Lisbona in un testa a testa con l’Atalanta. I portoghesi sono in un periodo estremamente favorevole, dal momento che non hanno perso nessuna delle ultime 10 partite e hanno conquistato la vetta della classifica del campionato portoghese; al contrario la Dea sembra essere entrata in una fase calante, soprattutto dopo la recente sconfitta contro il Bologna in casa. I bookmakers propongono il successo dei portoghesi con il segno 1 dato a 2.13, la X a 3.50 e il 2 a 3.10. Approfondendo le quote riguardanti le reti, il Goal è bancato a 1.60, distante dal No Goal, quotato a 2.18. Vicine sono le quote di Over 2,5 e Under 2,5, attestate rispettivamente a 2.02 e 1.70.

All’Olimpico si giocherà Roma – Brighton, i cui pronostici vedono la squadra capitolina vittoriosa: l’1, infatti, è bancato a 2.15 e la X a 3.50. Il 2 si attesta a 3.05. Andando a vedere i risultati esatti, l’1-1 viene quotato 5.60, mentre sia l’1-0 che il 2-1 si attestano a 7.50. Tutti gli altri risultati sono sopra la quota di 9.25.

Decisamente favorito anche il Milan, che giocherà contro lo Slavia Praga: l’1 è quotato 1.50, la X a 4.15 e il 2 a 5.70. Inoltre, i bookies di StarCasinò Bet prospettano una partita con un numero di reti superiore a 2, in quanto l’Over 2,5 è quotato a 1.72; difficile la previsione che concerne gli esiti Goal e No Goal, poiché riportano valori quasi identici: il primo è bancato a 1.88, il secondo a 1.82.

Non è un momento positivo per lo Sparta Praga, che giocherà contro il Liverpool allo stadio Letnà per il match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. I padroni partono sfavoriti, con il segno 1 fissato a 3.60, rispetto al 2 degli inglesi quotato a 1.85. La X è bancata a 3.75.

Per quel che concerne l’andata della Conference League, la Fiorentina parte con il favore dei pronostici dai bookies di StarCasinò Bet, con il segno 2 indicato a 1.67 e l’1 del Maccabi Haifa FC quotato a 4.90. La X è bancata a 3.60. Trend simile per il match Ajax – Aston Villa, che vede gli inglese decisamente favoriti a 1.64, contro l’1 degli olandesi indicato a 4.50; la X è bancata a 4.00.

Per il match Olympiakos – Maccabi Tel Aviv, i greci vengono indicati come vincitori, con il segno 1 quotato dai bookies a 1.85, la X data a 3.50 e il 2 degli israeliani segnato a 3.95.

Infine, presso lo stadio Maksimir Zagreb si terrà il match tra Dinamo Zagabria e Paok Salonicco: i croati riportano il favore dei bookmakers di StarCasinò Bet, con l’1 quotato a 2.18, mentre il segno 2 e la X sono rispettivamente dati a 3.15 e a 3.30.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

