Coppa Italia. Udinese. Cagliari, friulani avanti per il passaggio agli ottavi, a 1,50 su Sisal.it. Vanno avanti anche Genoa e Lecce

Torna la Coppa Italia, scendono in campo le squadre impegnate nei sedicesimi di finale, tra cui Udinese e Cagliari, due formazioni che in campionato sono concentrate nella corsa salvezza. I friulani, con il Monza, hanno ottenuto il quarto pareggio di fila in campionato, mancando ancora una volta la vittoria, mentre i sardi hanno conquistato i primi 3 punti stagionali grazie alla grande rimonta sul Frosinone: la qualificazione agli ottavi sarebbe sicuramente una grande iniezione di fiducia per entrambe le formazioni. Gli esperti di Sisal favoriscono nettamente i padroni di casa, avanti a 1,95, il blitz degli uomini di Ranieri al Bluenergy Stadium sale a 4,00, il pareggio è a 3,30. L’Udinese conduce anche nelle quote sul passaggio agli ottavi, a 1,50 contro il 2,40 dei rossoblù.

Udinese e Cagliari si sono già incontrate in campionato, il 23 settembre scorso e al Friuli era finita 0-0. Equilibrio che può regnare anche in Coppa Italia, con lo stesso score cha vale 8,25. L’ipotesi che si vada ai supplementari è a 3,30, più lontana la qualificazione dal dischetto, con i calci di rigore a 6,00. Possibile che i due tecnici facciano un po’ di turn over in vista della prossima di campionato, che per entrambe ha grande importanza. Nell’Udinese in attacco potrebbe avere una chance il giovane Simone Pafundi, il cui gol è a 5,00, mentre nel Cagliari è ballottaggio tra Lapadula e Pavoletti, il primo in rete a 3,50, il secondo a 3,75.

A completare il programma del terzo turno di Coppa Italia, in campo anche Genoa – Reggiana e Lecce – Parma. Il grifone è in buon momento, è infatti reduce dal successo in campionato contro la Salernitana e parte favorito anche in questo match, a 1,45, si sale a 6,50 per il successo degli emiliani, il pareggio è a 4,50. Genoa favoritissimo anche per il passaggio turno, a 1,18. Ha il sapore della Serie A la sfida tra Lecce e Parma, con i ducali che comandano il campionato cadetto. Il pronostico però è a favore dei giallorossi, avanti sia nei 90 minuti a 1,75 contro il 4,75 dei gialloblù e il 3,50 del segno X, sia per la conquista degli ottavi, proposta a 1,40.

PressGiochi