Coppa Italia. Torino-Empoli: big match tra le sorprese della Serie A

La stagione calcistica non conosce tregua e così, in attesa dell’esordio di Roma e Lazio in Europa League, riparte anche la Coppa Italia con i sedicesimi di finale. La sfida più intrigante è quella che mette di fronte Torino ed Empoli, due delle protagoniste di inizio anno in Serie A. Granata e toscani, insieme alla Juventus, sono le uniche rimaste imbattute in campionato con Zapata e compagni che, dopo 47 anni, comandano la classifica da soli. Gli esperti Sisal ritengono il Torino favorito a 1,70 contro il 5,25 dell’Empoli mentre il pareggio si gioca a 3,50. I ragazzi di Vanoli sono avanti anche per il passaggio turno, 1,42, rispetto al 2,75 degli azzurri: chi passerà il turno, riceverà in premio, negli ottavi della competizione, la Fiorentina. Si preannuncia una sfida divertente e con tante reti: la combo Goal + Over 2,5, a 2,25, è possibilità concreta al pari di un Ribaltone, offerto a 7,75. Tante possibili marcature vedranno i bomber delle due squadre protagonisti: Duvan Zapata, a segno a 2,10 e già tre volte in gol contro l’Empoli, va all’attacco di Andrea Belotti, capocannoniere all-time della sfida con 4 marcature. La difesa di Vanoli dovrà però fare attenzione a Lorenzo Colombo, on fire con tre reti complessive da inizio stagione, di cui una proprio in Coppa Italia: la quarta marcatura dell’anno è in quota a 3,15.

Il Lecce ospita il Sassuolo in un match in cui i salentini partono sì favoriti anche se la storia dice ben altro. Infatti in 8 confronti diretti, i neroverdi solo lo scorso anno, ma al Mapei Stadium, non ha raccolto punti con un bilancio di 3 vittorie e un pareggio al Via del Mare. Lecce però favorito, per gli esperti Sisal, a 1,90 rispetto al 4,00 del Sassuolo con il pareggio offerto a 3,40. Giallorossi che “vedono” la sfida con il Milan negli ottavi a 1,50 mentre gli emiliani tra le migliori sedici del torneo sono dati a 2,50.

I difensori di entrambe le squadre dovranno fare attenzione agli interventi in area tanto che un rigore è in quota a 2,80. Ma chi potrebbe sbloccare la gara? Anche

in questo caso, il Lecce parte favorito a 1,65 rispetto al 2,60 del Sassuolo. Si preannuncia un testa a testa tra Nikola Krstovic, in gol a 2,25, e Samuele Mulattieri, nel tabellino dei marcatori a 4,25. I bomber di Lecce e Sassuolo hanno segnato, a questo punto della stagione, 3 gol a testa e puntano decisi a calare il

poker per proseguire nella manifestazione.

