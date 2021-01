Coppa Italia, tocca all’Atalanta. Il passaggio ai quarti della Dea a 1.10 sull’app Sisal Matchpoint e su Sisal.it

La Coppa Italia prosegue con Atalanta – Cagliari, sfida a cui le formazioni arrivano con stati d’animo molto diversi. La Dea ha ripreso a correre ed è tornata ad essere una macchina da goal, i rossoblù invece non vincono da più di due mesi, sono reduci da quattro sconfitte consecutive e pericolosamente vicini alla zona retrocessione. Per gli esperti di Sisal Matchpoint la gara è a senso unico, il successo nerazzurro nei 90 minuti è infatti a un rasoterra 1.22, si sale fino a 12.00 per l’impresa dei sardi, difficile anche il pareggio a 6.25. Vantaggio netto degli uomini di Gasperini anche nelle quote sul passaggio ai quarti, a 1.10 contro il 6.50 del Cagliari. L’Atalanta dovrebbe facilmente chiudere la pratica nei 90 minuti, l’opzione di vincere ai supplementari è infatti a 10.00 e i calci di rigore sono proposti a 14.50. Nessun dubbio tra gli scommettitori, 9 su 10 vedono i nerazzurri ai quarti.

Il Sassuolo dovrà vedersela con la Spal, attualmente quinta in Serie B. Tutto facile per i neroverdi, almeno a guardare le quote, che li vedono avanti a 1.55, i ferraresi nei tre anni in A non sono mai riusciti a vincere con il Sassuolo, anche stavolta il successo sembra difficile, a 5.50, il pareggio nei 90 minuti si gioca a 4.25. La squadra di De Zerbi ha il passaggio ai quarti in cassaforte, a 1.18, a 4.75 l’impresa della Spal. Sicuri anche gli scommettitori, il 95% ha putato sul passaggio turno dei neroverdi.

