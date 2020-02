Coppa Italia, semifinale d’andata tra Inter e Napoli, favoriti i neroazzurri

La Coppa Italia entra sempre più nel vivo con le semifinali, si comincia con Inter – Napoli, gara che si preannuncia ricca di emozioni. I nerazzurri di Conte arrivano al match con l’entusiasmo alle stelle dopo aver vinto in rimonta il derby con il Milan, ma devono dosare le forze perché domenica avranno un’altra gara importantissima, lo scontro diretto al vertice con la Lazio. Stato d’animo opposto per il Napoli che, dopo il ko interno contro il Lecce, è scivolato undicesimo in classifica e vede nella Coppa Italia la sola strada per giocarsi l’Europa. Il pronostico degli esperti di Sisal Matchpoint favorisce l’Inter, che conduce a 2.00, il successo campano sale a 3.75, il pareggio nei 90 minuti vale 3.60. Più vicine le quote per il passaggio turno, con l’Inter in finale a 1.80 e il Napoli indietro di un soffio, a 2.00. Anche gli scommettitori si schierano con la squadra di Conte, l’81% ha puntato sul segno 1 nel match e il 95% sul suo passaggio turno.

Per passare il turno, il Napoli deve provare a fare almeno un gol a San Siro, opzione proposta a 1.36 e in campo Gattuso manderà il neo acquisto Politano, occhio quindi al gol dell’ex, dato a 4.50. Nell’Inter si rivede Lautaro Martinez, assente per squalifica nel derby, l’argentino vuole dare il suo contributo alla conquista della finale e il suo gol si gioca a 2.75. Nell’Inter aspettano il primo gol in nerazzurro del neo acquisto, Eriksen, dato a 4.50. Se il Napoli dovesse passare in svantaggio, l’opzione ribaltone sarebbe complicata, è infatti proposta a 7.00. Per la vittoria finale della Coppa, Inter e Napoli sono date a 4.00 e 5.00.

-PressGiochi