Coppa Italia, Sassuolo in casa contro lo Spezia per conquistare l’accesso agli ottavi di finale: primo marcatore Domenico Berardi è quotato a 5,00 su Starcasinò Bet

A poche ore dalla fine della decima giornata di Serie A, il calcio italiano torna subito sui campi di tutto lo stivale per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, l’ultimo turno a eliminazione diretta con partita secca. Mancano solo novanta minuti alla fase clou della competizione, quella in cui entrano in gioco le otto teste di serie del torneo. Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan, Lazio, Roma, Juventus e Napoli, infatti, saranno chiamate a sfidare negli ottavi di finale le vincenti delle partite di questa settimana. Lo spettacolo del calcio italiano non si farà attendere e StarCasinò Bet ha studiato speciali quote dedicate a questi match della coppa nazionale.

Le sfide di martedì 31 ottobre

Cremonese-Cittadella: a pochi giorni dalla partita disputata in Serie B, le due formazioni si incontrano nuovamente nel cammino della Coppa Italia. Il match di campionato si è chiuso con un 2-1 in favore dei grigiorossi: lo stesso risultato anche nella partita di stasera è dato a 7,00.

Salernitana-Sampdoria: sfida tra gli ex compagni di squadra Inzaghi e Pirlo, due campioni del mondo a Berlino 2006. Chi risolverà l’incontro? “Primo Marcatore” Boulaye Dia è quotato 4,65.

Bologna-Verona: gli emiliani hanno trovato la vittoria in tutti e quattro i precedenti giocati contro i veneti in Coppa Italia, segnando in totale 10 reti e subendone solo 1. Il successo rossoblù con margine di due gol è bancato a 4,60 su StarCasinò Bet.

Le sfide di mercoledì 1 novembre

Genoa-Reggiana: l’unico precedente nella competizione risale alla stagione 1985/86 e si è concluso con un pareggio per 1-1. Lo stesso risultato nei novanta minuti di domani sera è fissato a 6,80.

Lecce-Parma: i salentini sono la squadra rivelazione di questo inizio di Serie A, trascinati dal bomber montenegrino Nikola Krstovic. Lui “Primo Marcatore” nella sfida è quotato 5,60.

Udinese-Cagliari: i precedenti in Coppa Italia sono in totale equilibrio, con una vittoria a testa e un pareggio. Su StarCasinò Bet il pari nei novanta minuti in questo match è dato a 3,40.

Le sfide di giovedì 2 novembre

Sassuolo-Spezia: liguri a secco di vittorie da oltre un mese. Riusciranno gli emiliani ad approfittare del momento di difficoltà degli Aquilotti? Il successo del Sassuolo con due gol di scarto paga 4,60.

Torino-Frosinone: ciociari reduci dalla pesante sconfitta per 4-3 in campionato. Sarà un altro match ricco di gol? L’Over 4,5 è quotato a 6,50 su StarCasinò Bet.

