Coppa Italia. Roma in cerca di rivincite con la Cremonese

Undici mesi dopo, Roma e Cremonese si ritrovano di fronte in Coppa Italia. Allora erano i quarti, domani sera, sempre all’Olimpico, vanno in scena gli ottavi di finale della competizione nazionale con i giallorossi a caccia di rivincite dopo la clamorosa eliminazione dello scorso anno. La formazione di Mourinho, per gli esperti Sisal, parte favoritissima a 1,36 contro l’8,50 dei grigiorossi mentre si scende a 4,75 per il pareggio. Medesima quota per la gara ai tempi supplementari con una soluzione ai rigori offerta a 9,50. La forbice tra le due squadre si allarga per il passaggio turno: Roma ai quarti a 1,10, mentre i lombardi tra le migliori otto sono dati a 6,25. Gli ultimi due incroci, tra campionato e coppa, sono entrambi terminati per 2-1 in favore della Cremonese: lo stesso risultato esatto, si gioca a 9,00 per la Roma mentre pagherebbe 26 volte la posta per gli ospiti. Entrambi gli allenatori potrebbero optare per un po’ di turnover così da tenersi pronte delle alternative: un gol dalla panchina è dato a 2,75. La Roma, anche in vista dell’impegno di domenica con l’Atalanta, potrebbe far rifiatare qualche titolarissimo: Andrea Belotti, a segno lo scorso anno contro i grigiorossi, è offerto a 2,00 mentre si sale a 2,75 per una marcatura di Stephan El Shaarawy. Un gol o un assist di capitan Lorenzo Pellegrini si giocano invece a 2,05. La Cremonese si affida invece sia a Daniel Ciofani, a 6,00, autore del gol vittoria contro la Roma in campionato lo scorso marzo, e all’ex di turno, Felix Afena Gyan, in gol a 7,50.

Cerca i quarti di finale anche l’Atalanta che, al Gewiss Stadium, ospita un Sassuolo in piena crisi. I bergamaschi, per gli esperti Sisal, sono favoriti a 1,50 contro il 5,75 dei neroverdi mentre si arriva a 4,50 per il pareggio. Forbice ampia per il passaggio turno con la Dea data a 1,25 rispetto al 3,75 degli emiliani: in tre precedenti in Coppa Italia, l’Atalanta ha sempre avuto la meglio nei confronti del Sassuolo. L’ipotesi supplementari è in quota a 4,50 mentre si sale a 9,25 per i calci di rigore. Ci si attende una gara emozionante visto che la Combo Over 2,5 + Goal è offerta a 1,88 e, in questa girandola di reti, un Ribaltone, a 6,50, potrebbe essere tra i “protagonisti” del match. A proposito di uomini copertina, Gianluca Scamacca, ex di turno, è offerto a 2,25 nel tabellino dei marcatori mentre Ademola Lookman si gioca a 2,50.

Sul versante opposto, la difesa atalantina dovrà fare attenzione a Domenico Berardi, a 4,00, già 6 gol complessivi contro la Dea, e ad Andrea Pinamonti, marcatore a 4,50.

PressGiochi