04 Febbraio 2026 - 10:56

Coppa Italia, quarti di finale: l’Inter apre a San Siro contro il Toro, spettacolo a Bergamo tra Atalanta e Juventus

La corazzata di Chivu ospita i granata che hanno eliminato la Roma agli ottavi, l’1 è a 1.28. Domani sera la Dea riceve i bianconeri in un match da tripla: 1 a 2.80 e 2 a 2.48

04 Febbraio 2026

La Coppa Italia entra nel vivo con le prime due sfide, in attesa di Napoli-Como e Bologna-Lazio, in programma settimana prossima. Se l’Inter capolista vuole confermare il suo dominio su tutti i fronti, a Bergamo va in scena un big match tra due formazioni a caccia di un trofeo per nobilitare la stagione.

Il programma si apre oggi, 4 febbraio, alle 21:00 con la sfida del Meazza tra Inter e Torino. I nerazzurri, forti del primato in Serie A e di una rosa profonda, puntano a chiudere la pratica nei 90 minuti. Di fronte c’è un Torino che sta mostrando solidità nelle ultime partite e che sogna il colpo grosso in trasferta. Per gli analisti, il divario tecnico è netto: la vittoria dell’Inter è proposta a 1.31, mentre il pareggio vale 5.40. Un’impresa dei granata paga invece 9.40 volte la posta. Per quanto riguarda le reti nel match: Goal e No Goal stanno rispettivamente a 2.04 e 1.69, l’Over 2.5 si gioca a 1.64 e l’Under 2.5 a 2.13.

Domani sera, fari puntati sul Gewiss Stadium per il big match tra Atalanta e Juventus. Si preannuncia una gara molto più equilibrata e tattica. I bergamaschi, trascinati dal fattore campo e dalla voglia di riacquisire continuità dopo le recenti uscite. La Juventus potrebbe identificare nella Coppa Italia un obiettivo concreto per la stagione e cerca il blitz esterno. Le quote riflettono l’incertezza: il segno 1 dell’Atalanta è bancato a 2.75, molto vicino al 2 della Juventus fissato a 2.55, con la X a 3.15. Sul fronte spettacolo, i bookmaker si aspettano reti da entrambe le parti: il Goal è favorito a 1.77 rispetto al No Goal a 1.94, mentre l’Over 2.5 si trova a un’interessante di 2.00 e l’Under 2.5 a 1.73.

 

PressGiochi

