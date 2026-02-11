Coppa Italia, quarti di finale: Bologna e Lazio si sfidano per l’accesso alle semifinali

Questa sera la Coppa Italia emetterà l’ultimo verdetto prima delle semifinali. L’Atalanta attende di conoscere il suo avversario, che uscirà dall’incontro in programma oggi. Dall’altro lato del tabellone, Inter e Como si sfideranno per conquistare un posto in finale.

Bologna-Lazio andrà in scena alle ore 21. I felsinei arrivano al match in un periodo tutt’altro che brillante: non sembrano più la macchina perfettamente rodata costruita da Vincenzo Italiano, la cui consacrazione era arrivata proprio vincendo l’ultima edizione della Coppa Italia. I rossoblù hanno perso le ultime quattro partite di campionato, interrompendo la striscia negativa solo grazie alla vittoria in Europa League contro il Maccabi Tel Aviv e in campionato occupano attualmente il decimo posto. Anche la Lazio sta vivendo una stagione complicata, sia sul piano sportivo sia sul piano ambientale, con risultati altalenanti. Storicamente, i quarti di finale sono stati spesso fatali per i biancocelesti: nelle ultime sei edizioni, sono usciti cinque volte in questo turno. Il Bologna, invece, arriva da campione uscente e vorrà difendere il trofeo con determinazione. Le quote: il segno 1 del Bologna è bancato a 2.13, il 2 della Lazio è fissato a 3.75, la X a 3.10. Sul fronte spettacolo, i bookmaker si aspettano reti da entrambe le parti: il Goal è a 2.04 e il No Goal a 1.70, mentre l’Over 2.5 si trova a un’interessante di 2.34 e l’Under 2.5 a 1.53.

