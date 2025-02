Coppa Italia: procedono i quarti di finale

Riprendono i match valevoli per i quarti di finale di Coppa Italia, con due partite degne di nota: Inter – Lazio e Juventus – Empoli. Questa sera allo stadio Meazza gli uomini di Inzaghi e quelli di Baroni scenderanno in campo per conquistarsi il proprio posto in semifinale: chi supererà il turno affronterà il Milan, uscito vittorioso dallo scontro con i giallorossi a inizio febbraio. I pronostici di Betsson propongono per questo match i Campioni d’Italia in carica favoriti: il segno 1 è atteso a 1.76, mentre il 2 delle aquile è dato più alto a 4.55. La X è bancata a 3.85. L’Over 2,5 viene quotato a 1.83, l’Under 2,5 invece è proposto a 1.87; il Goal e No Goal sono quotati rispettivamente a 1.80 e 1.90. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è il più atteso, bancato a 7.25, lo seguono l’1-0, dato a 7.50, e il 2-0, proposto a 8.50.

Mercoledì 26 febbraio l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di Juventus – Empoli. Le due squadre cercano punti per l’accesso alle semifinali: il team che porterà a casa la vittoria scenderà in campo contro il Bologna, che ha battuto per l’1-0 la Dea. I bookmakers di Betsson prevedono la squadra di Thiago Motta in testa con il segno 1 dato a 1.28, la X è quotata a 5.60, il segno 2 è atteso a 11.00. Rispetto alle reti, il No Goal è fissato a 1.55, il Goal è bancato a 2.30; l’Over 2,5 è proposto a 1.74, l’Under 2,5 si attesta a 1.98. Per i risultati esatti, il 2-0 è dato a 5.70, mentre l’1-0 e il 3-0 sono quotati rispettivamente a 6.25 e 7.50.

PressGiochi