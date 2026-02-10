Coppa Italia. Per Bologna e Lazio il trofeo vale una stagione

La sfida tra Bologna e Lazio chiude il programma dei quarti di finale di Coppa Italia, i rossoblù – campioni in carica – puntano a difendere il titolo ma sono in forte crisi di risultati: con il Parma, nella scorsa giornata, è arrivata la sesta sconfitta casalinga in nove gare e si contano appena 2 vittorie nelle ultime 12; i biancocelesti arrivano dal colpo sfumato all’ultimo contro la Juventus e sono imbattuti da 5 gare in trasferta, ma stanno vivendo una stagione complicata.

Per gli esperti di Sisal, il match è aperto ma sono favoriti gli uomini di Italiano, avanti a 2,10, sale a 3,75 la vittoria degli uomini di Sarri, il pareggio – che manderebbe le squadre direttamente ai rigori – è a 3,20. Vantaggio rossoblù anche nelle quote sul passaggio turno, con la possibilità di volare in semifinale a 1,57 contro il 2,40 della Lazio.

Il Bologna subisce gol in quasi tutte le partite ma l’attacco biancoceleste non è dei più prolifici, tanto da non trovare la via del gol in ben 7 delle ultime 9 trasferte: la sfida è dunque da No Gol, a 1,70, e da Under 2,50, a 1,52. Italiano ha tutta la rosa a disposizione, davanti Orsolini è inamovibile e si candida al gol a 3,25, possibilità anche per Castro, come prima punta, a 3,75. Mister Sarri è invece in emergenza e deve fare i conti con diverse assenze ma, confortato dalla prestazione con la Juventus, dovrebbe confermare il tridente offensivo con Maldini punta centrale, marcatore a 5,00, e Pedro e Isaksen, entrambi a segno allo Stadium, anche loro a quota 5,00.

Entrambe le squadre sono lontane dalle zone europee e vedono la Coppa Italia come una grande opportunità per svoltare la stagione ma, per gli esperti Sisal, sono le due meno indiziate alla vittoria finale: il bis del Bologna è a 9,00, la Lazio è addirittura il fanalino di coda, a 16.00.

