Coppa Italia. Napoli e Juventus, bianconeri favoriti su Sisal Matchpoint

Sono Napoli e Juventus le finaliste della Coppa Italia, azzurri e bianconeri scenderanno sul campo di un Olimpico deserto per giocarsi il primo trofeo stagionale. Il Napoli manca all’appuntamento con una finale di Coppa Italia da sei anni mentre la Juventus l’ha mancata per la prima volta lo scorso anno, dopo il poker di vittorie con Allegri (dal 2015 al 2018). Gli esperti di Sisal Matchpoint favoriscono la squadra di Sarri, che sembra vicino a vincere il suo primo trofeo da allenatore bianconero: il successo juventino è infatti a 2.10, vale 3.60 la vittoria del Napoli mentre il pareggio che porterebbe le squadre direttamente ai rigori è un’opzione a 3.40. Ronaldo e compagni sono avanti anche nelle quote sul Vincente, a 1.62 contro il 2.25 dei partenopei. Anche gli scommettitori dicono Juventus: l’88% ha scelto il segno 2 nel match e il 62% crede che ad alzare la Coppa saranno i bianconeri. Punta sull’impresa degli uomini di Gattuso solo il 10%.

Occhi puntati sui due uomini che, in un verso e nell’altro, si sono resi protagonisti nelle semifinali. Mertens da un lato, autore del pareggio con l’Inter che lo ha incoronato anche miglior marcatore di sempre del club partenopeo, con 122 gol; Ronaldo dall’altra, che ha sbagliato un rigore con il Milan e che vuole riscattarsi per portare a casa uno dei pochi trofei che gli mancano in bacheca. Il gol del belga si gioca a 3.50, più bassa la quota per la rete di CR7, a 2.25. Per entrambi c’è l’opzione del gol da punizione diretta a 16.00, alla stessa quota l’idea che Ronaldo sbagli un altro rigore. Tra i candidati ad essere decisivi nella finale ci sono anche Insigne, in gol a 4.50, e Dybala, a 3.50. Finiti i 90 minuti, in caso di parità, la finale verrà affidata alla lotteria dei rigori e la vittoria dal dischetto si gioca per entrambe le squadre a 6.50.

