Coppa Italia. Milan – Roma, rossoneri favoriti a 2,10 su Sisal.it

La Coppa Italia entra sempre più nel vivo, tocca a Milan e Roma sfidarsi nel secondo quarto di finale che mette in palio la semifinale contro la vincente di Inter – Lazio, semifinale che già si preannuncia spettacolare con il Derby della Capitale o della Madonnina. I rossoneri si presentano a questa sfida con un percorso altalenante e discontinuo, i giallorossi invece, dall’arrivo di Ranieri in panchina, hanno perso solo una volta in 10 gare e, in campionato, hanno una media punti da quarto posto. Il pronostico degli esperti di Sisal però, pende dalla parte degli uomini di Conceicao, avanti a 2,10, l’idea che la Roma espugni San Siro è a 3,50 mentre il pareggio – che porterebbe le squadre ai calci di rigore – è a 3,40. Rossoneri avanti anche per la conquista della semifinale, proposta a 1,60, il passaggio turno della Roma è invece a 2,30.

Poco più di un mese fa, il match di campionato è finito 1-1, lo stesso risultato è dato come il più probabile anche stavolta, a 6,50, con la vittoria di misura milanista a 8,25, romanista a 11,50. Il pareggio nei 90 minuti porterebbe le due squadre a sfidarsi per la semifinale dai calci di rigore, in quel caso per entrambe il passaggio turno è a 6,50. Il Milan si è mosso molto sul mercato mettendo a segno il colpo Santiago Gimenez, il nuovo centravanti che si spera risolva i problemi in fase realizzativa della squadra di Conceicao. L’attaccante messicano potrebbe esordire proprio nella sfida contro la Roma, il suo primo gol con la maglia rossonera è a 2,75.

Occhio all’ex della sfida, Abraham, marcatore a 3,00, così come Leao e Pulisic. In casa Roma spiccano Dovbyk, a 3,50, e Dybala, a 4,00, attenzione all’altro ex del match, Saelemaekers: il belga ha segnato 4 gol in 16 presenze stagionali ed ha giocato la prima di campionato con il Milan venendo poi ceduto, il suo gol vale 5,00. Una curiosità: sia nel 1980 che nel 1984 la Roma passò il turno battendo i rossoneri, vincendo poi in entrambe le occasioni la Coppa Italia. I giallorossi si affidano così alla storia, l’opzione che alzino il trofeo nazionale è a 12,00, più chance per il Milan, il cui secondo trionfo stagionale dopo la Supercoppa italiana è dato a 7.50.

