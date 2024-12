Coppa Italia – Milan e Bologna obiettivo quarti contro Sassuolo e Monza. L’Inter punta alla stella da favorita a 5,00 su Sisal.it

Riparte la Coppa Italia e, con gli ottavi, entrano in gioco le big dello scorso campionato. Martedì sera, a San Siro, il Milan ospita il Sassuolo che sta dominando la Serie B e punta al ritorno immediato nella categoria maggiore. Gli esperti Sisal vedono i rossoneri ampiamente favoriti a 1,30 rispetto al 9,00 degli emiliani con il pareggio offerto a 5,50. Milan che vede i quarti di finale a 1,12 rispetto al passaggio turno del Sassuolo in quota a 5,75. Entrambe giocano a viso aperto e si preannuncia una gara ricca di emozioni e gol tanto che l’Over, a 1,60, si fa preferire all’Under, a 2,20. Le due squadre si affrontano per la seconda volta in Coppa Italia: nel 2015 si impose il Milan per 2-1. Lo stesso risultato esatto, martedì sera, si gioca a 9,00 in favore dei padroni di casa mentre pagherebbe 27 volte la posta quello per i rossoverdi. Tammy Abraham, in gol a 2,00, dovrebbe guidare l’attacco di Paulo Fonseca mentre fronte Sassuolo è scontato fare il nome di Domenico Berardi che ha nel Milan la sua vittima preferita come dimostrano gli 11 gol e 7 assist in 20 confronti: il numero 10 neroverde protagonista con rete o passaggio vincente è dato a 3,50.

Ad aprire gli ottavi di Coppa Italia saranno però Bologna e Monza, protagoniste al Dall’Ara martedì alle 18:30. Rossoblù favoriti, per gli esperti Sisal, a 1,65 con il pareggio dato a 3,60 mentre si sale a 6,50 per il successo ospite: i ragazzi di Italiano tra le prime otto del torneo si giocano a 1,36 mentre il passaggio turno di Maldini e compagni è offerto a 3,00. Il Monza fatica a trovare la porta avversaria, due soli gol nelle ultime 5 uscite in campionato, quindi un clean-sheet del Bologna, a 2,00, non è da escludere. Particolare attenzione dovranno fare le difese sulle deviazioni fortuite visto che un autogoal si gioca a 9,00. Italiano potrebbe fare un po’ di turnover tanto che Thijs Dallinga, a 2,50, sogna di trovare minuti e gioia personale. In casa Monza, Gianluca Caprari, offerto a 5,00, vuole dare seguito al gol realizzato contro il Como.

L’Inter, che chiuderà il turno giovedì 19 ospitando l’Udinese, rimane la grande favorita, secondo gli esperti Sisal, per la vittoria finale. Un successo, in quota a 4,00, che regalerebbe ai nerazzurri la stella nella competizione essendo ora fermi a nove vittorie. La prima antagonista è l’Atalanta, offerta a 5,00 e a caccia della prima Coppa Italia della sua storia con Juventus e Milan appaiate a quota 6,00. Parte attardato il Napoli capolista in campionato, successo a 9,00, mentre il trionfo di una tra Lazio e Roma pagherebbe 25 volte la posta.

PressGiochi