Coppa Italia – La favola dell’Empoli si interrompe in semifinale. Bologna favorito su Sisal.it, a 1,80

Torna la Coppa Italia e le prime squadre a scendere in campo per conquistare la finale sono Empoli e Bologna. La squadra di D’Aversa è la sorpresa di questa edizione della competizione, i toscani infatti in campionato lottano per salvarsi ma in Coppa Italia hanno eliminato big come Juventus e Fiorentina, regalandosi per la prima volta nella storia del club la semifinale. Un cammino destinato però a interrompersi con gli uomini di Italiano, quarti in classifica e reduci da 5 vittorie consecutive: per gli esperti di Sisal il Bologna conduce il pronostico con la vittoria a 1,80, si sale a 4,80 per un’altra impresa dell’Empoli, il pareggio è a 3,50. Forbice ancora più netta per l’approdo in finale, a 1,25 per i rossoblù contro il 4,00 dei toscani.

D’Aversa non può rinunciare a Kouamè, in rete anche nella scorsa giornata di campionato con il Como, dato marcatore a 6,00, ma il primo indiziato al gol tra i toscani è Esposito a 4,50. Nel Bologna, Odgaard, la più bella sorpresa della stagione felsinea, potrebbe partire titolare, la sua rete è a 3,50, con Orsolini, a quota 11 reti in stagione, a 2,75.

Alla vigilia dell’inizio delle semifinali, la capolista del campionato Inter è sul primo gradino del podio per la vittoria della Coppa, data a 1,90. Alle spalle dei nerazzurri c’è proprio il Bologna di Italiano, che non alza la Coppa Italia addirittura dal 1973/74: lo storico successo è proposto a 3,00. Il Milan è il terzo favorito a 5,00, mentre l’Empoli è fanalino di coda, staccatissimo a quota 16,00.

PressGiochi