Coppa Italia. Juventus in discesa contro la Salernitana

Due incroci in poco meno di 72 ore. Juventus e Salernitana si sfidano domani sera a Torino, nel match che chiude gli ottavi di Coppa Italia, e poi domenica all’Arechi nel più classico dei testa coda in campionato. Il match dello Stadium decreterà chi, prossima settimana, affronterà il Frosinone per un posto in semifinale. Juventus favoritissima, per gli esperti Sisal, a 1,27 contro il 10 della Salernitana mentre si scende a 5,75 per il pareggio. Stessa quota per il match che arriva ai supplementari con una decisione ai rigori offerta a 11,50. La forbice tra le due squadre si allarga ancora di più per il passaggio turno: 1,10 per i bianconeri, 6,75 per i campani. Gli uomini di Allegri potrebbero chiudere la porta un’altra volta tanto che vedere gli ospiti che non segnano si gioca a 1,77. Un Goal da fuori area, a 3,75, potrebbe essere decisivo al pari di un Autogoal che pagherebbe 9 volte la posta. Potrebbe diventare protagonista anche il VAR, opzione che si gioca a 3,00.

Max Allegri punta alla Coppa Italia ma, inevitabilmente, potrebbe dare spazio a chi finora, in campionato, ha giocato di meno. Il primo nome è quello di Arkadiusz Milik che potrebbe guidare l’attacco della Juventus contro la Salernitana: il polacco che sblocca la gara come primo marcatore è in quota a 4,80. Se Adrien Rabiot, in gol a 4,00, vuole ripetersi dopo la rete con la Roma, ecco che Federico Chiesa, confermato dal primo minuto dallo stesso tecnico juventino, sogna una notte con gol o assist, ipotesi a 1,77. Va a caccia della rete dell’ex Antonio Candreva, a 7,50, leader tecnico ed emotivo dei granata mentre attenzione al giovane Loum Tchaouna, già due gol nella competizione: una rete allo Stadium del francese si gioca a 7,50.

PressGiochi