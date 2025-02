Coppa Italia – Juventus con un piede in semifinale, l’Empoli per la storia. Kolo Muani come in campionato: doppietta a 5,00 su Sisal.it

La squadra più vincente della competizione, e campione in carica, contro chi non ha mai raggiunto le semifinali in Coppa Italia. L’ultimo quarto di finale del torneo è, sulla carta,

La squadra più vincente della competizione, e campione in carica, contro chi non ha mai raggiunto le semifinali in Coppa Italia. L’ultimo quarto di finale del torneo è, sulla carta, una sfida impari ma l’Empoli vola allo Stadium per scrivere un pezzo di storia contro la Juventus. I bianconeri, per gli esperti Sisal, partono favoritissimi a 1,30, con il pareggio offerto a 5,00 mentre il blitz toscano pagherebbe 12 volte la posta. Juventus che vede le semifinali a 1,16 mentre il passaggio turno dell’Empoli si gioca a 5,00. Una differenza così sostanziale è data non solo dal fatto che, in 34 confronti complessivi, solo 5 volte gli azzurri hanno centrato il bottino pieno ma anche dal momento agli antipodi in campionato: 4 vittorie in fila per Vlahovic e compagni, altrettante sconfitte per i ragazzi di D’Aversa. I bianconeri proveranno a chiudere la porta e un clean sheet, a 1,62, è ipotesi concreta. Si preannuncia una gara intensa vista la posta in palio e nessuna delle due squadre sarà intenzionata a tirare indietro la gamba: l’ipotesi che l’Empoli prenda il primo cartellino del match si gioca a 1,60 mentre si sale a 2,20 perché il primo sanzionato sia un giocatore della Juventus. Non va escluso che venga fischiato un calcio di rigore, a 2,75, e anche un intervento del VAR, offerto a 3,25.

Juventus ed Empoli si sono sfidate poche settimane fa in campionato e grande protagonista fu Randal Kolo Muani, autore di una doppietta contro i toscani: l’attaccante francese che si ripete con una marcatura multipla è dato a 5,00. Sogna una notte da protagonista anche Francisco Conceição, gol o assist a 1,87. In casa toscana le speranze sono affidate a Sebastiano Esposito, 10 gol e 2 assist in stagione per il gioiellino scuola Inter: un’altra rete allo Stadium è offerta a 5,00.

PressGiochi