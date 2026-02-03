Newsletter

03 Febbraio 2026 - 17:51

Press Giochi

Coppa Italia – Inter-Torino: una contro l’altra 35 anni dopo. Lautaro e compagni favoriti ma granata in semifinale a 5,00 su Sisal.it

Inter e Torino si ritrovano, a distanza di 35 anni, in Coppa Italia nel primo quarto di finale. Un’enormità calcolando che, nello stesso arco temporale, i granata hanno incrociato, nella

03 Febbraio 2026

Inter e Torino si ritrovano, a distanza di 35 anni, in Coppa Italia nel primo quarto di finale. Un’enormità calcolando che, nello stesso arco temporale, i granata hanno incrociato, nella manifestazione nazionale, ben 10 volte il Milan. Mercoledì sera, al Bluenergy Stadium vista l’indisponibilità di San Siro, le due formazioni si sfidano per un posto in semifinale. I nerazzurri, secondo gli esperti Sisal, partono favoritissimi a 1,28 rispetto al blitz granata che pagherebbe 11 volte la posta mentre il pareggio, che manderebbe la sfida direttamente ai rigori, si gioca a 5.75. Inter decisamente avanti anche per il passaggio turno, 1,16, nei confronti del Torino, in quota a 5,00, e che non arriva tra le prime quattro di Coppa Italia da ben 32 anni. Partita più da Over, a 1,65, che da Under, dato a 2,20: ecco quindi che un esito Multigoal tra 3 e 5 reti è offerto a 1,85. Una rete dalla panchina, a 2,50, non è affatto da escludere al pari di una marcatura da fuori area, ipotesi in quota a 3,25.

Chivu e Baroni potrebbero concedere minuti a chi, in campionato, ha trovato meno spazio. Pio Esposito, primo marcatore a 5,00, e Ange-Yoan Bonny, nel tabellino dei marcatori a 2,25, dovrebbero essere il tandem offensivo dell’Inter. Occhio poi alla velocità di Luis Henrique, assist in quota a 3,25. In casa Torino Ché Adams, a segno a 6,00, prova a dare continuità al gol vittoria contro il Lecce in campionato mentre Nikola Vlašić, gol o assist a 5,00, vuol guidare i granata verso un traguardo storico.

 

PressGiochi

Coppa Italia – Inter-Torino: una contro l'altra 35 anni dopo. Lautaro e compagni favoriti ma granata in semifinale a 5,00 su Sisal.it

