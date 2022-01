Coppa Italia: il Napoli vede i quarti contro la Fiorentina. Giroud sfida il Genoa, doppietta del 9 milanista a 6,25

La sfida più affascinante degli ottavi di finale di Coppa Italia è quella che mette di fronte Napoli e Fiorentina. Una gara che promette gol e spettacolo, vista l’idea di calcio di Spalletti e Italiano, ma con gli azzurri che partono favoriti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, a 1,80 contro il 4,25 dei toscani mentre per il pareggio si scende a 3,60. Napoli avanti anche per il passaggio turno, in quota a 1,36 rispetto al 3,00 di Vlahovic e compagni. Bilancia che pende dalla parte dei padroni di casa perché la storia, recente e in Coppa Italia, è tutta a favore dei partenopei: in generale, la Fiorentina ha battuto il Napoli solo tre volte negli ultimi 11 anni mentre nella competizione nazionale non ha mai eliminato gli avversari di domani. Non sono da escludere i supplementari, offerti a 3,60, mentre una soluzione ai calci di rigore appare più lontana visto che si gioca a 7,25. Dura per i portieri chiudere la porta tanto che il Goal, a 1,65, si fa preferire al No Goal, dato a 2,15. Senza Lorenzo Insigne, infortunato e bomber principe della sfida, Spalletti spera che Andrea Petagna si ripeta dopo il gol vittoria di domenica scorsa. La rete del numero 37 del Napoli è in quota a 2,75. Italiano invece potrebbe avere la tentazione di lanciare subito nella mischia Krzysztof Piatek, appena arrivato dall’Hertha Berlino. Il bomber polacco, al Napoli, ha segnato in Coppa Italia una doppietta ai tempi del Milan: un esordio con gol è offerto a 3,75.

Sempre domani, ma in serata a San Siro, il Milan ospita il Genoa: le due formazioni tornano ad affrontarsi in Coppa Italia dopo ben 36 anni. Rossoneri nettamente favoriti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, a 1,30 rispetto al 9,00 del Grifone mentre il pareggio si gioca a 5,50. Forbice molto ampia anche per il passaggio del turno, 1,12 per i ragazzi di Pioli, 6,00 per la formazione di Shevchenko. Viste le difficoltà mostrate dall’attacco rossoblù, Maignan può sognare l’ennesimo clean sheet stagionale, offerto a 1,80. In partite secche, il tiro da fuori può essere una soluzione se la gara non si dovesse sbloccare: una rete da fuori area è in quota a 2,50. Olivier Giroud sa bene come si vince una coppa nazionale visto che ha alzato per ben 4 volte la FA Cup tra Arsenal e Chelsea. Il francese punta la porta del Genoa e una sua doppietta è data a 6,25. Sheva, invece, punta su Caleb Ekuban, match winner nel turno precedente con la Salernitana: un’altra marcatura del ganese pagherebbe 6 volte la posta.

PressGiochi