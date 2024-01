Coppa Italia. Fiorentina, nei quarti, avanti con il Bologna Zirkzee, in gol a 4,00 su Sisal.it, punta ancora la Viola

Il derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna apre i quarti di finale della Coppa Italia. Domani sera al Franchi, le due formazioni, in lizza anche per il quarto posto in campionato che vale l’accesso alla Champions League, si sfidano per un posto in semifinale. Viola e rossoblù non si affrontano, nella competizione, da 25 anni quando i toscani eliminarono in semifinale i ragazzi allora allenati da Carletto Mazzone. La Fiorentina, per gli esperti Sisal, parte favorita domani a 2,15 contro il 3,50 del Bologna con il pareggio offerto a 3,25. La sfida che arriva ai supplementari, come 25 anni fa, è data a 3,20 mentre si sale a 5,75 per una soluzione ai calci di rigore. Nonostante il bilancio, in Coppa Italia, sia in perfetta parità nei 10 precedenti, Biraghi e compagni sono favoriti per il passaggio turno, 1,57 contro il 2,30 dei ragazzi di Thiago Motta. Partita dove l’Under, a 1,65, si fa preferire all’Over, a 2,10. Ecco quindi che un risultato esatto di 2-0 si gioca a 10 per la Fiorentina mentre pagherebbe 18 volte la posta quello per il Bologna. I due allenatori potrebbero tenersi qualche asso nella manica visto che un gol dalla panchina è in quota a 2,75.

Tra Coppa Italia e Serie A, Italiano e Thiago Motta dovranno fare un po’ di turnover sebbene adesso il livello della competizione si è alzato in maniera esponenziale. Lucas Beltran, vista l’assenza del connazionale Nico Gonzalez, resta la certezza dei viola in attacco: l’ex River Plate che sblocca la gara come primo marcatore si gioca a 7,25. La difesa bolognese dovrà fare attenzione anche alle palle da fermo dove i toscani sono molto pericolosi: un gol di testa di Luca Ranieri pagherebbe 20 volte la posta. Joshua Zirkzee, dall’altra parte, ha già fatto male alla Fiorentina in campionato e punta a ripetersi in coppa, impresa data a 4,00. Chi potrebbe tentare la via della posta è Riccardo Orsolini: un gol da fuori area dell’esterno della Nazionale è in quota a 16.

PressGiochi