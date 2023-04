Coppa Italia – Fiorentina a un passo dalla finale

La Fiorentina è vicinissima a centrare un importante traguardo stagionale, la finale di Coppa Italia che ha disputato per l’ultima volta nel 2014. Dopo la vittoria per 2 a 0 nella gara di andata con la Cremonese, i gigliati possono guardare con ottimismo al ritorno del Franchi, ma senza prendere troppo alla leggera il match, come insegna il sofferto ritorno di Conference League con il Lech Poznan. Per gli esperti di Sisal, sembra non esserci storia: la Viola è avanti nei 90 minuti, a 1,38, per il blitz dei lombardi a Firenze si sale a 9,00 mentre il pareggio – altro risultato utile alla squadra di Italiano – è a 4,75. Divario ancora più netto nelle quote sul passaggio turno, con l’ipotesi della Cremonese in finale proposta a 25,00. La Fiorentina dovrebbe riuscire a chiudere la pratica nei 90 minuti, i supplementari sono infatti molto lontani, a 27,00, ancora di più l’eventualità dei calci

di rigore, a ben 40 volte la posta.

Cabral e Gonzalez sono stati i match winner dell’andata e, anche stavolta, sono i principali indiziati al gol, rispettivamente a 2,25 e 2,50, ma occhio anche a Sottil in rete con il Lech e proposto marcatore a 3,00. Tra le fila della Cremonese, il più pericoloso è Ciofani, la cui firma sul match è a 5,00, ma è molto probabile che la Viola finisca il match senza subire gol, ipotesi a 2,15. I viola hanno sempre segnato almeno due gol in questa stagione nei tre precedenti con i grigiorossi che però dovranno attaccare per provare a ribaltare il verdetto, la gara quindi potrebbe regalare molte reti, l’Over 2,50 è infatti a 1,67 contro il 2,10 dell’Under. In attesa di sapere chi, tra Inter e Juventus che si affrontano questa sera, sarà la seconda finalista, la Fiorentina è una forte candidata per la conquista della Coppa Italia. La vittoria del trofeo, che in casa dei gigliati manca dal 2001, è a 2,75, dietro solo all’Inter, prima favorita a 2,40.

PressGiochi