Coppa Italia – Finale che vale anche l’ingresso in Europa

Bologna e Milan, dopo essersi affrontate nell’ultimo turno di campionato, si sfidano nuovamente, stavolta con la Coppa Italia in palio. Allo stadio Olimpico va infatti in scena l’ultimo atto della competizione, con i rossoneri che cercano il secondo trofeo stagionale – dopo la Supercoppa – e i rossoblù che provano a riportare a casa la Coppa che manca addirittura dal 1974. Non solo, perché, vista la posizione in classifica, per entrambe la vittoria della Coppa Italia è anche la via più praticabile per entrare in Europa. Per gli esperti di Sisal, la squadra di Conceicao è favorita nei 90 minuti, con il successo a 2,50, di poco indietro il Bologna, a 2,90, mentre il pareggio è a 3,25. Equilibrio anche nelle quote sul Vincente, con il Milan a 1,80 e la squadra di Italiano a 2,00. I tempi regolamentari potrebbero non bastare, ecco allora affacciarsi l’ipotesi dei supplementari, a 3,25, o dei calci di rigore, eventualità più difficile, a 5,75.

Il Milan ha segnato almeno 2 gol nelle ultime 4 gare, il Bologna è andato in gol in 4 delle ultime 5 partite: la sensazione, dunque, è che entrambe andranno a segno nel match, ipotesi a 1,87, ma con l’Under 2,50 che, a 1,70, si fa preferire all’Over, a 2,10. Nell’ultima sfida di campionato, la copertina se l’è presa Gimenez, autore di una doppietta: alte le possibilità di vederlo in campo anche per la finale, così come quelle di un altro gol, a 2,75 mentre un’altra doppietta è a 12,50. Pulisic e Leao dovrebbero completare il pacchetto offensivo, la rete del primo è a 3,50, a 4,00 quella del portoghese. Italiano si affida a Castro, Orsolini e Dallinga, tutti marcatori a 3,00. Per il titolo di MVP, si candidano in tre: Leao, Pulisic e Orsolini, tutti a 5,00. In una finale così equilibrata tutto può succedere, ma l’ipotesi di un Ribaltone sembra remota, a 8,00, mentre l’eventualità che si surriscaldino gli animi è più probabile, con un’espulsione nel match a 4,50.

