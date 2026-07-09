Coppa del Mondo 2026: su Betsson al via i quarti di finale

I verdetti si fanno definitivi sul palcoscenico mondiale: fari puntati sulle super sfide Spagna – Belgio e Norvegia – Inghilterra

La Coppa del Mondo 2026 entra ufficialmente nella sua fase più calda. Per le otto nazionali rimaste in corsa si tratta del momento della verità per strappare il pass verso le semifinali e continuare a inseguire il sogno iridato. Gli esperti di Betsson.it hanno analizzato i big match di questa tornata, delineando i pronostici sui campi americani.

La sfida di Boston mette di fronte i campioni in carica e l’orgoglio del Marocco nella riedizione della semifinale di quattro anni fa. La Francia parte ampiamente favorita, forte di un organico di livello mondiale, ma i Leoni dell’Atlante promettono di vendere cara la pelle. Il segno 1 per la vittoria dei transalpini è offerto a 1.61, il pareggio (X) si attesta a 3.95, mentre l’impresa marocchina (segno 2) pagherebbe 6.00 volte la posta. Gli analisti prevedono una gara coperta ed equilibrata: l’Under 2.5 si gioca a 1.78 contro l’Over 2.5 a 1.93. Il No Goal è favorito a 1.81 rispetto al Goal bancato a 1.89.

A Los Angeles va in scena un vero e proprio scontro stellare tra due filosofie europee. La Spagna lancia il guanto di sfida alla generazione d’oro del Belgio. I bookmaker preannunciano un equilibrio sottilissimo, con le Furie Rosse leggermente avanti per fluidità di manovra. La vittoria della Spagna, 1, è fissa a 1.65, la X è bancata a 4.00 mentre il successo belga, 2, è quotato a 5.40. L’Over 2.5 si attesta a 1.77 rispetto all’Under 2.5 a 1.94. Altissima l’incertezza sul mercato Goal, proposto a 1.78, mentre il No Goal risponde in lavagna a 1.93.

Il match tra Norvegia e Inghilterra è un incrocio che promette scintille e letture tattiche intense a Miami. Gli scandinavi cercano l’ennesimo scalpo eccellente, ma i Tre Leoni si presentano con la solidità delle grandi occasioni. Gli analisti di Betsson premiano la profondità della rosa inglese, con il segno 2 offerto a 1.89. Il colpaccio norvegese, segno 1, vale invece 4.15, mentre il pareggio è fissato a 3.70. Gara che si preannuncia aperta a qualsiasi scenario: l’Over 2.5 si attesta a 1.73 contro l’Under 2.5 a 2.00. L’opzione Goal si gioca a 1.67, mentre il No Goal sale a 2.08.

A chiudere il quadro dei quarti è l’affascinante sfida tra Argentina e Svizzera a Kansas City. L’Albiceleste punta sulla classe dei suoi singoli per blindare il passaggio del turno, ma dovrà fare massima attenzione all’organizzazione difensiva e alla compattezza degli elvetici. Venendo alle quote: il segno 1 si gioca infatti a 1.72, la X paga 3.55, mentre il segno 2 è bancato a 5.60. Previsioni che ipotizzano novanta minuti di grande studio: l’Under 2.5 si attesta a 1.63 contro l’Over 2.5 a 2.15. L’esito No Goal viene giudicato molto probabile a 1.66, mentre il Goal sale a 2.10.

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