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Coppa del Mondo 2026: le quote di Betsson per Francia – Inghilterra

Delusione alle spalle, transalpini e inglesi si affrontano a Miami per conquistare il terzo posto mondiale

17 Luglio 2026

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La Coppa del Mondo 2026 si avvia al suo attesissimo atto finale, ma prima di decretare la regina del torneo c’è ancora una medaglia di bronzo da assegnare. Sabato 18 luglio, sul prato del Miami Stadium in Florida, andrà in scena la finale per il terzo posto: un super classico del calcio europeo che vede di fronte Francia e Inghilterra, due corazzate costrette a rimandare i sogni di gloria dopo le rispettive e dolorose eliminazioni in semifinale. Gli esperti di Betsson.it hanno analizzato la partita, delineando le quote e i pronostici per questa affascinante sfida.

La Francia di Didier Deschamps, fermata nel suo cammino verso la finalissima dalla Spagna di Luis de la Fuente, punta a chiudere la competizione sul podio. I bookmaker di Betsson preannunciano un leggero favore del pronostico per i “Bleus”, forti della loro esperienza internazionale e di un reparto offensivo di primissimo livello. Il segno 1 per la vittoria dei transalpini nei novanta minuti regolamentari è quotato a1.94.

Dall’altra parte, l’Inghilterra è determinata a riscattare la sconfitta subita in semifinale contro l’Argentina. I Tre Leoni guidati dalle giocate di Bellingham e compagni cercano un successo di prestigio per chiudere a testa alta la spedizione americana. Il colpo degli inglesi, segno 2, pagherebbe 3.85 volte la posta, mentre il pareggio (X) al termine dei tempi regolamentari è fissato a 3.80.

Trattandosi di una finale di consolazione, storicamente caratterizzata da ritmi più fluidi, gli analisti si aspettano una partita aperta e spettacolare. L’opzione Over si attesta a quota 1.45, nettamente favorita rispetto all’Under proposto a 2.55. Molto probabile anche che entrambe le squadre vadano a segno: il Goal è offerto a 1.43, mentre l’esito No Goalsale a 2.62.

I riflettori di Miami sono pronti ad accendersi per l’ultimo ballo mondiale di queste due grandi nazionali, decise a darsi battaglia fino all’ultimo minuto per conquistare il gradino più basso del podio.

 

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