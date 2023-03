Copa del Rey. Il Clásico sbarca in semifinale per la nona volta. Real Madrid favorito contro il Barcellona a 1,93 su Sisal.it

Il Clásico, basta la parola. L’eterna sfida tra Real Madrid e Barcellona, la contrapposizione di due filosofie calcistiche che da sempre divide la Spagna e affascina il resto del pianeta, si rinnova domani sera nella semifinale di andata di Copa del Rey. Lo scenario sarà il Santiago Bernabeu, cattedrale Blanca, dove i ragazzi di Carletto Ancelotti, ultimo ad aver fatto vincere il trofeo ai madrileni nel 2014, provano a bloccare la corsa degli azulgrana di Xavi. Gli esperti Sisal, per la sfida di domani sera, vedono favorito il Real Madrid a 1,93 contro il 3,90 del Barcellona mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Totale parità invece per il passaggio turno, offerto per entrambe a 1,85. Come si diceva le due superpotenze spagnole si incrociano per la nona volta in semifinale con il punteggio in perfetta parità, 4 qualificazioni a testa. La Combo Over 2,5 + Goal, in quota a 2,00, sembra perfetta vista la predisposizione offensiva di entrambe le squadre. Partendo da questo presupposto Real Madrid e Barcellona si apprestano a regalare una partita ricca di spettacolo e di conclusioni: un goal da fuori area si gioca a 3,00, un Ribaltone è dato a 7,00. In questa stagione i Blancos e il Barça si sono già affrontati due volte, un successo per parte, con entrambe le partite terminate con il punteggio di 3-1: lo stesso risultato esatto in favore dei madrileni è offerto a 16, quello per i ragazzi di Xavi pagherebbe 36 volte la posta. Ma, non dimentichiamolo, è pur sempre il Clásico dove la grinta non mancherà di certo: attenzione ai cartellini visto che un’espulsione, offerta a 3,60, potrebbe fare la sua comparsa nel corso del match.

Karim Benzema e Robert Lewandowski. La sfida tra Real Madrid e Barcellona è anche l’incrocio tra due dei più forti numeri 9 del pianeta. Il francese ha colpito tredici volte in carriera i catalani: quest’anno ha sempre lasciato il segno quando ha incrociato i rivali di sempre e farlo ancora è impresa offerta a 2,25. Stessa identica quota per il bomber polacco che ha incrociato i madrileni in 10 occasioni entrando nel tabellino dei marcatori sette volte.

