Coolbet si unisce ad IBIA

Coolbet, parte del Vincent Group acquisito nel 2021 da GAN, una delle principali società di gioco online B2B e B2C del Nord America, è entrata a far parte dell’International Betting Integrity Association (IBIA). Segue l’approvazione dell’operatore da parte della Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) per offrire servizi di gioco d’azzardo online nella provincia canadese. L’operatore detiene anche licenze operative a Malta, Svezia ed Estonia e si unisce a molti dei principali operatori di scommesse sportive regolamentate nel mondo, con membri IBIA che rappresentano oltre 160 miliardi di dollari canadesi (115 miliardi di euro) nel fatturato globale delle scommesse all’anno e quasi il 50% del tutte le scommesse online commerciali regolamentate.

Endre Nesset, Senior Vice President di Global Sports presso GAN Limited, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di far parte dell’IBIA. C’è forza nei numeri e potere nell’unità, e insieme al resto dei membri di IBIA siamo in un’ottima posizione per aiutare a mantenere l’integrità e fermare il gioco scorretto nel nostro settore”.

L’International Betting Integrity Association è la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse con licenza. È gestito da operatori per operatori, proteggendo i suoi membri dalla corruzione attraverso azioni collettive. La sua piattaforma di monitoraggio e avviso è uno strumento anticorruzione altamente efficace che rileva e segnala attività sospette sui mercati delle scommesse dei suoi membri. L’associazione ha collaborazioni di condivisione delle informazioni di lunga data con le principali autorità di regolamentazione dello sport e del gioco d’azzardo per utilizzare i suoi dati e perseguire la corruzione. Rappresenta il settore nei forum di discussione politica ad alto livello come il CIO, le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e la Commissione europea.

