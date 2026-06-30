Convenzione MEF-ADM 2026-2028: più controlli, gioco sicuro e sostegno agli operatori. Previsti 23mila controlli entro il 2028

Legalità, tutela dei giocatori, contrasto al gioco illegale e minorile, ma anche semplificazione amministrativa e supporto agli operatori. Sono queste le direttrici della Convenzione triennale 2026-2028 tra il Ministero dell’Economia

Legalità, tutela dei giocatori, contrasto al gioco illegale e minorile, ma anche semplificazione amministrativa e supporto agli operatori. Sono queste le direttrici della Convenzione triennale 2026-2028 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), predisposta sulla base dell’Atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il documento definisce gli obiettivi strategici, gli indicatori di performance e i risultati attesi dell’Agenzia, dedicando ampio spazio al comparto del gioco pubblico, in continuità con il percorso di riordino avviato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

Tra gli obiettivi strategici figura il potenziamento dei servizi destinati agli operatori.

La Convenzione prevede infatti che ADM persegua l’obiettivo di “fornire agli operatori il supporto necessario per l’applicazione della disciplina nel settore dei giochi e curare la relativa attività provvedimentale e amministrativa”.

“L’Agenzia assicurerà la fruizione del gioco pubblico nell’ambito di un contesto regolamentato, di un ambiente tecnologicamente avanzato e costantemente monitorato, nonché il miglioramento dell’attività provvedimentale e amministrativa per l’istituzione, la regolamentazione e lo svolgimento dei singoli giochi e, più in generale, per la regolazione del settore.”

In coerenza con il riordino del comparto previsto dal decreto legislativo n. 41 del 2024, ADM fornirà inoltre il proprio contributo “per lo sviluppo di un gioco sicuro e responsabile, garantendo la trasparenza e la qualità dell’offerta dei giochi pubblici e l’unitarietà della gestione su tutto il territorio nazionale”, assicurando anche il supporto tecnico alla predisposizione delle norme e delle determinazioni direttoriali necessarie alla loro attuazione.

Più vigilanza contro gioco illegale e gioco minorile – Grande attenzione viene riservata anche ai controlli. L’obiettivo strategico dedicato alla vigilanza prevede infatti di “assicurare i controlli e la vigilanza nel settore dei giochi”.

La Convenzione stabilisce che: “L’Agenzia consoliderà il presidio degli esercizi che svolgono attività nel settore del gioco e rafforzerà l’attività di contrasto e repressione del gioco illegale e minorile, anche attraverso la collaborazione con la Guardia di Finanza, affinando gli strumenti di analisi del rischio e aumentando il tasso di positività dei controlli e, quindi, elevando il livello di sicurezza e di presidio della rete del gioco pubblico anche online.”

Il documento ribadisce inoltre che, nel quadro della riforma del comparto, l’azione di ADM sarà ispirata ai principi della legalità e dello sviluppo di un gioco sicuro, con particolare attenzione alla tutela dei giocatori, soprattutto delle fasce più vulnerabili, sotto il profilo della salute, dell’ordine pubblico e della sicurezza. L’obiettivo è quello di elevare la qualità dell’offerta di gioco pubblico, garantendo un ambiente sempre più sicuro e responsabile, rafforzando al tempo stesso le attività di contrasto al gioco illegale e al gioco praticato dai minori.

Controlli in crescita fino a 23 mila nel 2028 – La Convenzione traduce questi indirizzi strategici in obiettivi misurabili. Il numero complessivo dei controlli nel settore dei giochi crescerà progressivamente: 21.000 verifiche nel 2026, 22.000 nel 2027 e 23.000 nel 2028.

Parallelamente aumenteranno anche i controlli specifici sul gioco minorile, che passeranno da 10.500 nel 2026 a 11.000 nel 2027, fino a raggiungere 11.500 nel 2028.

È previsto inoltre un progressivo incremento del presidio del territorio: l’indice di controllo sulle sale scommesse, bingo e VLT salirà dal 28% del 2026 al 29,5% del 2028, mentre quello relativo agli esercizi che raccolgono scommesse o sono dotati di apparecchi da intrattenimento passerà dal 23% al 24%.

Resterà costante il monitoraggio dei sistemi di gioco online, delle piattaforme VLT, bingo e scommesse e delle attività degli organismi di certificazione dei sistemi di gioco, con 18 verifiche ogni anno, così come i controlli mirati sui conti di gioco generati da attività interne di ADM, fissati in 250 verifiche annue.

Sul fronte dell’efficienza amministrativa, l’Agenzia punta inoltre ad aumentare la percentuale delle certificazioni di conformità sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento rilasciate entro 30 giorni, passando dall’82% previsto per il 2026 all’88% nel 2028.

Rimarranno invece stabili al 50% gli obiettivi relativi ai controlli delle autodichiarazioni per l’iscrizione agli albi RIES e PVR, così come la percentuale dei pagamenti delle vincite della Lotteria degli scontrini effettuati entro venti giorni dal termine dell’istruttoria.

ADM manterrà infine costante un tasso di positività dei controlli del 12% per l’intero triennio e incrementerà il numero delle operazioni amministrative coordinate, sincrone e massicce in materia di apparecchi e scommesse, che interesseranno almeno cinque province, passando da quattro iniziative nel 2026 a sei nel 2028. Tra gli indicatori di risultato figura anche il monitoraggio del numero di esercizi sospesi a seguito delle attività di contrasto al gioco minorile, rilevato annualmente a consuntivo.