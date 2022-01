Contro il green pass nelle tabaccherie, FIT incontra il sott.segr. Costa

Una delegazione della Federazione Italiana Tabaccai guidata dal Presidente Nazionale, Giovanni Risso, è stata ricevuta presso il Ministero della Salute dal Sottosegretario Andrea Costa.

“Abbiamo posto le premesse per l’apertura di un tavolo di confronto con il Governo – ha dichiarato il Presidente Risso al termine dell’incontro – siamo fiduciosi che le nostre richieste vengano accolte e che si riescano ad arginare le conseguenze di scelte finora sconsiderate. Trovo positivo che il Governo abbia dimostrato disponibilità ad ascoltare la voce della nostra categoria”.

“E’ dovere della politica ascoltare le istanze della cittadinanza e mettersi a disposizione per trovare le soluzioni migliori e più indicate – ha affermato Costa – con l’incontro odierno, estremamente positivo, è auspicabile che si possa avviare un confronto tra il Governo e le associazioni di categoria al fine di individuare un possibile percorso condiviso che possa coniugare le preoccupazioni del Governo con le richieste del comparto, anche in ragione del ruolo importante che hanno assunto le tabaccherie durante il lockdown, assicurando alcuni servizi essenziali per tutti i cittadini” ha concluso il Sottosegretario.

PressGiochi