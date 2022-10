Contrasto gioco d’azzardo, Vaccari “Bene iniziativa Gruppo Bper Banca”

Soddisfazione da parte del deputato modenese del Partito democratico Stefano Vaccari sull’impegno di Bper Banca nel contrasto al gioco d’azzardo: “Sono iniziative che mi trovano favorevole ad un impegno comune”.

“Apprendo con viva soddisfazione il rinnovato impegno di Bper Banca nei confronti delle degenerazioni che l’attuale offerta di gioco sta producendo nel Paese. Lotta alla dipendenza, povertà indotta e contrasto al malaffare sempre più presente nel comparto dei giochi sono questioni da sempre prioritarie nel mio impegno politico e istituzionale. È urgente dotare il Paese di una legge organica che, muovendo dalla tutela delle persone disciplini, una volta per tutte, l’intero mercato che allo stato attuale non è più sostenibile. Un fenomeno così importante quanto aggressivo non lo si può più affrontare solo con la calcolatrice alla mano, e sicuramente la partecipazione di progetti di tutela come quelli posti all’attenzione di Bper in questa direzione non possono che trovarmi favorevole ad un impegno comune” ha affermato Vacccari in una nota.

