Contrasto al mercato nero del gioco d’azzardo: priorità globale per autorità e forze dell’ordine

Durante la Conferenza IAGA a Berlino, guidata da Keith Bristow, le principali associazioni di settore, autorità internazionali e forze dell’ordine si sono riunite per una tavola rotonda sul gioco d’azzardo, con l’obiettivo di combattere il mercato nero del gioco illegale.

Durante l’incontro sono state condivise strategie per contrastare il mercato nero del gioco d’azzardo, sia a livello nazionale che internazionale, con esempi concreti di azioni efficaci già adottate.

Si è trattato della prima tavola rotonda nata dopo la firma di un memorandum d’intesa (MOU) tra le tre principali associazioni del settore del gioco regolamentato: American Gaming Association (AGA), European Casino Association (ECA) e Betting and Gaming Council (BGC).

Firmato nell’ottobre scorso, il MOU sancisce l’impegno congiunto ad affrontare le sfide comuni del settore, incluso il gioco illegale, e promuove la collaborazione in progetti di ricerca e lo scambio di competenze tra i membri.

Grainne Hurst, CEO del BGC, ha dichiarato: “Il mercato nero del gioco d’azzardo è una minaccia comune che danneggia i consumatori, l’economia e le imprese legali. Gli operatori illegali non pagano tasse, non tutelano i giocatori e puntano sui più vulnerabili. Poiché queste organizzazioni criminali agiscono senza regole e oltre i confini, è stato importante unire le forze con regolatori e forze dell’ordine per condividere conoscenze e strategie. Mi auguro che questo incontro sia solo l’inizio di una collaborazione più ampia per combattere il gioco illegale e mantenere il settore sicuro e regolamentato.”

Bill Miller, Presidente e CEO dell’AGA, ha affermato: “Il gioco d’azzardo illegale è una minaccia globale che mina la protezione dei consumatori, sottrae entrate agli operatori legali che rispettano le regole e mette a rischio l’integrità dei mercati regolamentati. Questa tavola rotonda rappresenta un passo importante verso una più forte collaborazione globale. Insieme, stiamo lanciando un messaggio chiaro: l’industria del gioco legale è unita a fianco di regolatori e forze dell’ordine nel contrastare il mercato illegale e nel proteggere i consumatori a livello mondiale.”

Erwin Van Lambaart, Presidente dell’ECA, ha dichiarato: “Il gioco d’azzardo illegale ha raggiunto livelli di crisi in tutti i 27 Stati membri dell’UE, conquistando una preoccupante quota di mercato del 70% — una realtà allarmante confermata dallo studio Yield Sec del 2024. Questo si traduce in 80 miliardi di euro di ricavi illegali solo nel 2024 — fondi che dovrebbero sostenere i bilanci degli Stati membri, ma che invece finiscono direttamente nelle mani degli operatori criminali. Ancora più preoccupante è il fatto che attualmente esiste una probabilità del 92% di imbattersi in una pubblicità di prodotti di gioco illegali online, piuttosto che in offerte autorizzate. Questo bombardamento digitale mette particolarmente a rischio i nostri giovani, i più vulnerabili a queste sofisticate tattiche di marketing. I numeri richiedono un’azione immediata e coordinata. Regolatori, governi, istituzioni europee e autorità nazionali devono unirsi al settore autorizzato per contrastare questa crescente minaccia prima che si verifichino ulteriori danni alle nostre economie e comunità.”

Dopo i discorsi introduttivi di Keith Bristow, la sessione ha visto gli interventi dei CEO delle associazioni di categoria, seguiti da autorità di regolamentazione e rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno condiviso strategie, illustrato le attività in corso e discusso possibili azioni congiunte.

PressGiochi