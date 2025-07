Contrasto al gioco online illegale: la Germania presenta nuovo progetto di legge in Ce

La Germania ha presentato in Commissione Europea (Ce) un progetto di legge volto ad apportare delle modifiche al Trattato Statale sul gioco d’azzardo tedesco del 2021. Il progetto di legge prevede, in particolare, l’implementazione di nuove misure per il contrasto all’offerta illegale di gioco.

Il Trattato Statale sul Gioco d’Azzardo 2021 (GlüStV 2021), entrato in vigore il 1° luglio 2021, è stato sottoposto a una prima revisione al 31 dicembre 2023. Sulla base di tale revisione, si intendono attuare le seguenti modifiche.

Adeguamento della base giuridica per il “blocco IP” – La base giuridica per il cosiddetto “blocco IP” prevista al § 9 comma 1 frase 3 n. 5 del GlüStV 2021 viene adeguata alla normativa vigente modificata nel frattempo e alla recente giurisprudenza della Corte amministrativa federale. In futuro, il blocco IP non richiederà più il criterio della responsabilità, così da includere anche i fornitori di accesso a Internet tra i destinatari delle misure. Oltre al blocco completo del sito web, la base giuridica comprenderà anche la semplice rimozione di contenuti illegali (cfr. Art. 1 n. 3 lett. a del secondo trattato statale di modifica del GlüStV 2021-E).

Estensione delle competenze di interrogazione – La competenza di interrogazione dell’autorità di rilascio delle licenze prevista al § 4b comma 2 frase 2 del GlüStV 2021 sarà estesa, analogamente a quanto già previsto per l’autorità di vigilanza, alle autorità nazionali di polizia e, vista l’attività internazionale degli operatori, anche alle autorità straniere di polizia e sicurezza (Art. 1 n. 1 del 2° trattato statale di modifica del GlüStV 2021-E).

Ampliamento della cooperazione e dello scambio di dati – Per le stesse ragioni, sarà ampliata anche la facoltà delle autorità di vigilanza sul gioco d’azzardo di collaborare con determinate autorità e di scambiare dati ai sensi del § 9 comma 3a del GlüStV 2021: ciò sarà possibile anche con autorità straniere di polizia, con autorità di sicurezza (nazionali e internazionali) e con l’Unità di informazione finanziaria (Art. 1 n. 3 lett. b del 2° trattato statale di modifica del GlüStV 2021-E).

Chiarezza sull’uso delle credenziali di accesso – Viene chiarito nel trattato statale che il confronto con la lista di blocco previsto al § 8 comma 3 del GlüStV 2021 deve avvenire esclusivamente tramite la credenziale di accesso assegnata alla sede operativa terrestre o al dominio Internet per i giochi online, e che è vietata la trasmissione o l’uso da parte di terzi (Art. 1 n. 2 del 2° trattato statale di modifica del GlüStV 2021-E). Per garantire il rispetto di tali obblighi, il catalogo delle sanzioni amministrative del § 28a comma 1 sarà ampliato (Art. 1 n. 7). Questa norma mira a garantire una chiara attribuzione delle richieste alla lista di blocco e a facilitare la vigilanza.

Soglia di valore per la partecipazione del consiglio di amministrazione – Nel § 27h comma 3 frase 2 del GlüStV 2021 si stabilisce che per tutti i contratti della GGL, indipendentemente dalla durata, lo statuto della GGL deve prevedere una soglia di valore di 100.000 euro oltre la quale è necessaria la partecipazione del consiglio di amministrazione (Art. 1 n. 5). Attualmente, il consiglio deve deliberare su contratti con durata pari o superiore a 5 anni, senza soglia di valore. Per evitare che il consiglio si occupi di decisioni di scarsa rilevanza, lo statuto potrà prevedere soglie minime anche per contratti a lungo termine (es. abbonamenti a giornali).

Riservatezza delle riunioni del consiglio – Con l’introduzione del nuovo § 27h comma 6a del GlüStV 2021 si garantisce la riservatezza delle riunioni del consiglio di amministrazione della GGL, nel rispetto dei diritti di informazione parlamentari e amministrativi.

Semplificazione della revisione del bilancio annuale GGL – La partecipazione finora obbligatoria di tutte le Corti dei conti degli Stati membri si è rivelata non necessaria e troppo dispendiosa. In futuro, i diritti previsti dal § 53 comma 1 n. 1 della legge HGrG saranno esercitati esclusivamente dal Ministero dell’Interno della Sassonia-Anhalt come autorità di vigilanza e dalla Corte dei conti della Sassonia-Anhalt (Art. 1 n. 6).

Adeguamento redazionale – Il trattato statale di modifica viene inoltre utilizzato per un adeguamento redazionale del § 9a comma 1 n. 4 del GlüStV 2021 (Art. 1 n. 4).

Con queste modifiche vengono migliorati gli strumenti per combattere il gioco d’azzardo illegale, corretti gli sviluppi indesiderati e introdotte semplificazioni per l’amministrazione e il consiglio di amministrazione della GGL.

Blocco dei siti web – Con il Trattato Statale sul Gioco d’Azzardo 2021 è stata reintrodotta la possibilità di bloccare i siti Internet (cosiddetti blocchi di rete) come strumento importante per contrastare le offerte illegali online. Una modalità tecnica di attuazione è il blocco tramite il “Domain Name System” (DNS). L’implementazione di tale blocco DNS deve essere generalmente effettuata dal fornitore di accesso a Internet. Finora, secondo la normativa vigente, i destinatari di tali ordini di blocco erano solo i fornitori di servizi responsabili ai sensi dei §§ 8-10 della legge TMG. Per includere in futuro anche i fornitori di accesso a Internet tra i possibili destinatari degli ordini di blocco, la nuova normativa rinuncia al criterio della responsabilità.

Estensione delle competenze di interrogazione – L’estensione delle competenze di interrogazione alle autorità straniere di polizia e sicurezza tiene conto del fatto che i richiedenti appartengono spesso a gruppi aziendali attivi a livello internazionale. Per i richiedenti con sede all’estero o collegati a imprese straniere, è quindi necessaria la possibilità di consultare anche le autorità straniere per ottenere informazioni pertinenti.

Collaborazione internazionale – L’estensione della normativa anche alle autorità straniere di polizia appare necessaria, dato che la maggior parte degli operatori di gioco d’azzardo agisce a livello internazionale. Proprio in un settore soggetto a rischi di criminalità come quello del gioco d’azzardo, è fondamentale disporre di informazioni più approfondite, soprattutto per prevenire la criminalità connessa o derivante dal gioco.

Identificatori univoci per il confronto con la lista di blocco – L’introduzione esplicita dell’obbligo di utilizzare esclusivamente l’identificatore associato alla sede operativa locale o al dominio Internet per il confronto con la lista di blocco mira a consentire alle autorità di vigilanza una chiara attribuzione e a migliorare la verificabilità. L’abuso, ad esempio tramite la condivisione o la tolleranza della condivisione di credenziali di accesso con terzi, potrà essere contrastato più efficacemente grazie all’introduzione di un divieto specifico nel trattato statale.

Competenze del consiglio di amministrazione della GGL – Il consiglio di amministrazione, in quanto organo della GGL, deve deliberare sulle questioni fondamentali dell’ente. Inoltre, ha il compito di vigilare sul consiglio direttivo. Per consentire al consiglio di amministrazione di svolgere questi compiti fondamentali, la nuova versione del § 27h comma 3 frase 2 numero 11 prevede che lo statuto stabilisca un limite di valore per la partecipazione del consiglio a tutti i contratti dell’ente. Ciò serve a semplificare l’amministrazione e a garantire l’operatività del consiglio.

Riservatezza delle deliberazioni del consiglio – Considerate le ampie competenze di vigilanza e autorizzazione della GGL, le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere soggette a riservatezza. Senza la necessaria riservatezza, la formazione libera delle opinioni e il processo decisionale imparziale all’interno del consiglio sarebbero compromessi.

Nomina del revisore dei conti – La partecipazione obbligatoria di tutti gli Stati membri alla nomina o designazione del revisore dei conti, prevista dalla normativa di bilancio, si è rivelata non necessaria e troppo dispendiosa in termini di tempo. Pertanto, il § 27m comma 2 stabilisce che i diritti previsti dal § 53 comma 1 numero 1 della legge HGrG siano esercitati in futuro esclusivamente dall’autorità di vigilanza competente e dalla Corte dei conti dello Stato in cui ha sede l’ente.

La scadenza dello Standstill è fissata per il 9 ottobre 2025.

