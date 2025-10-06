Newsletter

06 Ottobre 2025

Conto riassuntivo del Tesoro: tra gennaio e luglio incassi dai giochi a 3,7 mld

Tra gennaio e luglio 2025 ammontano a 3.789 milioni gli incassi per entrate del bilancio dello Stato derivanti da Tasse e imposte su attività di gioco. Come riporta il Conto

06 Ottobre 2025

Tra gennaio e luglio 2025 ammontano a 3.789 milioni gli incassi per entrate del bilancio dello Stato derivanti da Tasse e imposte su attività di gioco.
Come riporta il Conto riassuntivo del Tesoro, 3.048 mln di euro sono relativi al Prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco, di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931;
sono 240 mln i proventi delle attività di gioco;
297 mln per la Quota del 40 per cento dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici;
42 mln dal diritto fisso erariale sui concorsi pronostici.
Analizzando le altre voci, presenti nel conto riassuntivo del Tesoro, sono 356,8 milioni i proventi relativi ai canoni di concessione per la gestione della rete telematica relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento ed ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;
944mila euro il versamento di somme da parte dei concessionari di gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, c. 6, t.u. di cui al r. d. 18 giugno 1931, n. 773.
Sono 628 mln relativi ai proventi del Lotto, considerate tra le entrate extratributarie.
Tra gennaio e luglio ammontano a 104,8 milioni i proventi derivanti dal gioco del bingo, e a 366,2 milioni la ritenuta del 6 per cento sulle vincite del gioco del lotto. Sono 246 mln dalla quota del 35 per cento dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici.
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sono pari ad 1 miliardo e 33 milioni. Anch’esse confluiscono tra le entrate extratributarie.
Tra le imposte sugli affari, ammonta a 176 mln la quota del 25 per cento dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici e a 20,9 mln l’Imposta sugli intrattenimenti.
PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it

