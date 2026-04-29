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Conto riassuntivo del Tesoro: tra gennaio e febbraio dai giochi incassi per oltre 1 milardo di euro

Tra gennaio e febbraio 2026 ammontano a 1.019.956.702,21 di euro gli incassi per entrate del bilancio dello Stato derivanti da Tasse e imposte su attività di gioco. Come riporta il

29 Aprile 2026

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Tra gennaio e febbraio 2026 ammontano a 1.019.956.702,21 di euro gli incassi per entrate del bilancio dello Stato derivanti da Tasse e imposte su attività di gioco.

Come riporta il Conto riassuntivo del Tesoro, 764,1 mln di euro sono relativi al Prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco, di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931;
sono 68,8 mln i proventi delle attività di gioco;

153,1 mln per la Quota del 40 per cento dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici;

12,9 mln dal diritto fisso erariale sui concorsi pronostici.

Analizzando le altre voci, presenti nel conto riassuntivo del Tesoro, sono 81,2 milioni i proventi relativi ai canoni di concessione per la gestione della rete telematica relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento ed ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;

275,6 mln il versamento di somme da parte dei concessionari di gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, c. 6, t.u. di cui al r. d. 18 giugno 1931, n. 773.

Sono 203,7 mln relativi ai proventi del Lotto, considerate tra le entrate extratributarie.

Tra gennaio e dicembre ammontano a 24,9 mln di euro i proventi derivanti dal gioco del bingo, e a 107,9 milioni la ritenuta del 6 per cento sulle vincite del gioco del lotto. Sono 129,2 mln dalla quota del 35 per cento dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici.

I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sono pari a 319.823.148,57. Anch’esse confluiscono tra le entrate extratributarie.

Tra le imposte sugli affari, ammonta a 92,3 mln la quota del 25 per cento dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici e a 5,7 mln l’Imposta sugli intrattenimenti.

 

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Fonte immagine: https://depositphotos.com

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