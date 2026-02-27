Newsletter

27 Febbraio 2026 - 17:02

Conto riassuntivo del Tesoro: nel 2025 dai giochi incassi per 6,5 miliardi di euro

Tra gennaio e dicembre 2025 ammontano a 6.575 mln gli incassi per entrate del bilancio dello Stato derivanti da Tasse e imposte su attività di gioco. Come riporta il Conto

27 Febbraio 2026

Tra gennaio e dicembre 2025 ammontano a 6.575 mln gli incassi per entrate del bilancio dello Stato derivanti da Tasse e imposte su attività di gioco.

Come riporta il Conto riassuntivo del Tesoro, 5.245 mln di euro sono relativi al Prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco, di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931;
sono 383 mln i proventi delle attività di gioco;

668,8 mln per la Quota del 40 per cento dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici;

69,6 mln dal diritto fisso erariale sui concorsi pronostici.

Analizzando le altre voci, presenti nel conto riassuntivo del Tesoro, sono 484,5 milioni i proventi relativi ai canoni di concessione per la gestione della rete telematica relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento ed ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;

9,5 mln il versamento di somme da parte dei concessionari di gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, c. 6, t.u. di cui al r. d. 18 giugno 1931, n. 773.

Sono 7.709.412.966,51 relativi ai proventi del Lotto, considerate tra le entrate extratributarie.

Tra gennaio e dicembre ammontano a 1.498.632.146,41 i proventi derivanti dal gioco del bingo, e a 599 milioni la ritenuta del 6 per cento sulle vincite del gioco del lotto. Sono 610,9 mln dalla quota del 35 per cento dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici.

I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sono pari ad 12.553.170.046,57. Anch’esse confluiscono tra le entrate extratributarie.

Tra le imposte sugli affari, ammonta a 436,3 mln la quota del 25 per cento dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici e a 34,5 mln l’Imposta sugli intrattenimenti.

 

