30 Settembre 2025 - 18:34

Conto riassuntivo del Tesoro, dai giochi tra gennaio e giugno incassi per 3,3 mld di euro

Tra gennaio e giugno 2025 ammontano a 3.309 milioni gli incassi per entrate del bilancio dello Stato derivanti da Tasse e imposte su attività di gioco. Come riporta il Conto

30 Settembre 2025

Come riporta il Conto riassuntivo del Tesoro, 32.647 mln di euro sono relativi al Prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco, di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931;
sono 207 mln i proventi delle attività di gioco;
264 mln per la Quota del 40 per cento dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici;
35 mln dal diritto fisso erariale sui concorsi pronostici.

Analizzando le altre voci, presenti nel conto riassuntivo del Tesoro, sono 205 milioni i proventi relativi ai canoni di concessione per la gestione della rete telematica relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento ed ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;
593mila euro il versamento di somme da parte dei concessionari di gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, c. 6, t.u. di cui al r. d. 18 giugno 1931, n. 773.
Sono 526 mln relativi ai proventi del Lotto, considerate tra le entrate extratributarie.

Tra gennaio e giugno ammontano a 89,8 milioni i proventi derivanti dal gioco del bingo, e a 323,2 milioni la ritenuta del 6 per cento sulle vincite del gioco del lotto. Sono 220 mln dalla quota del 35 per cento dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici.
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sono pari ad 876 milioni. Anch’esse confluiscono tra le entrate extratributarie.
Tra le imposte sugli affari, ammonta a 157 mln la quota del 25 per cento dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici e a 18,5 mln l’Imposta sugli intrattenimenti.

PressGiochi

