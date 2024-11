Tra gennaio e settembre 2024 ammontano a 4.890 milioni gli incassi per entrate del bilancio dello Stato derivanti da Tasse e imposte su attività di gioco.Come riporta il Conto riassuntivo del Tesoro, 4.075 mln di euro sono relativi al Prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco, di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931;sono 299 mln i proventi delle attività di gioco;370 mln per la Quota del 40 per cento dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici;54 mln dal diritto fisso erariale sui concorsi pronostici.Analizzando le altre voci, presenti nel conto riassuntivo del Tesoro, sono 424 milioni i proventi relativi ai canoni di concessione per la gestione della rete telematica relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento ed ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;777mila euro il versamento di somme da parte dei concessionari di gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, c. 6, t.u. di cui al r. d. 18 giugno 1931, n. 773.Sono 866 mln relativi ai proventi del Lotto, considerate tra le entrate extratributarie.Tra gennaio e settembre ammontano a 131 milioni i proventi derivanti dal gioco del bingo, e a 442,9 milioni la ritenuta del 6 per cento sulle vincite del gioco del lotto. Sono 310 mln dalla quota del 35 per cento dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici.I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sono pari ad 1 miliardo e 243 milioni. Anch’esse confluiscono tra le entrate extratributarie.Tra le imposte sugli affari, ammonta a 221 mln la quota del 25 per cento dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici e a 25 mln l’Imposta sugli intrattenimenti.

