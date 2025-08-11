Newsletter

11 Agosto 2025 - 12:24

Continua il successo della saga Pirots: avventura intergalattica per i pennuti di Pirots 4

Dal 24 luglio Pirots 4 è disponibile nei casinò online e sta già facendo registrare numeri da capogiro. ELK Studios rilancia una delle saghe più iconiche del gioco online in

11 Agosto 2025

Dal 24 luglio Pirots 4 è disponibile nei casinò online e sta già facendo registrare numeri da capogiro. ELK Studios rilancia una delle saghe più iconiche del gioco online in Italia, portando i quattro celebri pennuti protagonisti in una nuova avventura spaziale. L’obiettivo è sempre lo stesso: recuperare il bottino perduto. Ma stavolta la missione si svolge tra stelle, buchi neri e creature aliene.

Il gioco si presenta con una griglia dinamica 6×6 senza rulli, dove i personaggi si muovono liberamente raccogliendo gemme, moltiplicatori, bombe e simboli bonus. Il sistema CollectR™, che sostituisce i classici meccanismi a rullo, rende l’esperienza di gioco interattiva e coinvolgente. Il ritorno teorico al giocatore (RTP) è del 94%, con volatilità medio-alta e una vincita massima potenziale di 10.000 volte la puntata. Le giocate partono da 0,20€ fino a un massimo di 100€, rendendo il titolo adatto a un ampio pubblico.

Tra le numerose funzioni speciali spiccano Space Station, che espande la griglia di gioco, Alien Invasion con i duelli contro lo Space Bandit, Lost in Space in stile coin game, e il Black Hole che risucchia e rimescola simboli e personaggi. Non mancano i classici giri gratis, attivabili con 3 simboli bonus, e l’opzione X-iter™, che consente di acquistare modalità bonus con costi da 3x a 500x la puntata.

A fare la differenza, come sempre con ELK Studios, è la qualità audiovisiva: animazioni in stile cartoon spaziale, personaggi espressivi e musiche elettroniche dinamiche trasformano la slot in un vero spettacolo da vivere. Pirots 4 è un gioco che riesce a mescolare azione, strategia e umorismo in una formula ormai collaudata, ma sempre sorprendente.

E per alimentare la curiosità, nel gioco compare un misterioso countdown: nessuno sa cosa accadrà allo scadere, ma la sensazione è che ci sia qualcosa di grosso in arrivo…

 

PressGiochi

