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Conti di gioco, ADM pubblica la versione bozza del protocollo di comunicazione PACG 3.2

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato che è disponibile una nuova versione in bozza del protocollo di comunicazione per l’Anagrafe dei Conti di Gioco, PACG versione 3.2,

20 Marzo 2026

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato che è disponibile una nuova versione in bozza del protocollo di comunicazione per l’Anagrafe dei Conti di Gioco, PACG versione 3.2, aggiornata al 18 marzo 2026.

Rispetto alla precedente versione del PACG 3.2 del 26 febbraio, si riportano di seguito le principali modifiche introdotte:

  • nella tabella 7.9 “Tabella dei mezzi di pagamento” sono stati eliminati i mezzi di pagamento 9 “Ricarica Scratch”, 12 “Conto di Gioco” e 15 “Punto Vendita” dai messaggi 4.3 “Movimentazione conto di gioco” e 4.14 “Storno movimentazione conto di gioco”.

La nuova versione del protocollo PACG 3.2 sarà disponibile in ambiente di test a partire dal 23 marzo p.v. Non essendoci modifiche alla struttura dei messaggi, i file wsdl e xsd rimarranno inalterati.

Scarica protocollo di comunicazione PACG 3.2

 

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Fonte immagine: https://depositphotos.com

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