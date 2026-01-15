Newsletter

15 Gennaio 2026 - 11:21

Conti di gioco: ADM pubblica la nuova versione del Protocollo di Comunicazione PACG 3.1

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica ai concessionari abilitati alla raccolta del gioco a distanza la pubblicazione della nuova versione del Protocollo di comunicazione per l’Anagrafe dei Conti di

15 Gennaio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica ai concessionari abilitati alla raccolta del gioco a distanza la pubblicazione della nuova versione del Protocollo di comunicazione per l’Anagrafe dei Conti di Gioco (PACG) – versione 3.1, aggiornata al 14 gennaio 2026.

Rispetto alla versione in bozza del PACG 3.1 del 9 dicembre 2025, si riportano di seguito le principali modifiche introdotte:
– Aggiunti i codici di errore 1505, 1506 e 1507 al messaggio 6.10 “V3 Cambio stato conto di gioco”;
– Aggiunto il codice di errore 1268 al messaggio 6.20 “V3 Interrogazione estremi documento titolare conto di gioco”;
– Aggiunto il codice di errore 1268 ed eliminato il codice di ritorno 1462 al messaggio 6.24 “V3 Interrogazione autolimitazioni conto di gioco”;
– Aggiunto il codice di errore 1268 al messaggio 6.26 “V3 Interrogazione pseudonimo conto di gioco”;
– per la tabella codici di ritorno 7.11, sono stati aggiunti i codici di errore 1505, 1506 e 1507.
L’accesso all’ambiente di produzione del PACG versione 3.1 è consentito da domenica 1° febbraio 2026 a partire dalle 08:00.

Si ricorda che alle 08:00 del 1° febbraio saranno disponibili i nuovi messaggi 6.16 “V3 Gestione autoesclusione”, 6.17 “V3 Interrogazione soggetto autoescluso”, 6.18 “V3 Elenco conti di gioco autoesclusi” e 6.35 “V3 Elenco variazioni autoesclusioni”. Contestualmente verranno disabilitati i messaggi 4.24 “Gestione autoesclusione trasversale”, 4.29 ”Interrogazione soggetto autoescluso” e 4.36 “Elenco conti di gioco autoesclusi 2”.
I file wsdl e xsd relativi al PACG 3.1 saranno disponibili in area riservata nella sezione “Anagrafe Conti” – “Utilità”.

 

SCARICA Protocollo di Comunicazione PACG 3.1

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com/

