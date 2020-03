Consulta Nazionale Antiusura: devolvere jackpot lotterie alla lotta al Coronavirus negli ospedali

Dopo lo stop del Governo alle attività legate alle slot machines e al lotto, la Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II chiede che “tutto il jackpot dei premi ancora in palio oggetto della sospensione sia devoluto in favore degli ospedali italiani per il contrasto del coronavirus”.

Il provvedimento di sospensione si è reso necessario per via degli assembramenti che si erano creati nei giorni scorsi nelle tabaccherie e nelle sale da gioco.

“Il Governo – dicono – ha accolto le sollecitazioni provenienti dai sindaci e dalla società civile. Tutta la popolazione è chiamata a gesti di solidarietà e di sacrificio. Questa è l’ora della solidarietà, questo è il momento di essere uniti, per eliminare anche per il dopo emergenza coronavirus ogni esperienza legata al mondo e all’industria delle scommesse. L’azzardo-virus in questi giorni di pandemia e di sofferenza sta producendo nuove vittime, colpisce le persone sole, deboli e indifese”.

