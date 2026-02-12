Newsletter

12 Febbraio 2026 - 19:46

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Casinò di Saint-Vincent, la Regione: “Porteurs regolati da contratti, nessuna apertura di credito ai clienti”

Con un’interpellanza discussa nella seduta del Consiglio regionale della Valle d’Aosta dell’11 febbraio, i gruppi Lega Vallée d’Aoste e La Renaissance Valdôtaine hanno chiesto chiarimenti sulla gestione dei clienti di

12 Febbraio 2026

Share the post "Casinò di Saint-Vincent, la Regione: “Porteurs regolati da contratti, nessuna apertura di credito ai clienti”"

Stampa pagina

Con un’interpellanza discussa nella seduta del Consiglio regionale della Valle d’Aosta dell’11 febbraio, i gruppi Lega Vallée d’Aoste e La Renaissance Valdôtaine hanno chiesto chiarimenti sulla gestione dei clienti di rilievo del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent e sul ruolo dei cosiddetti porteurs.

Richiamando l’indagine penale in corso, i gruppi hanno voluto sapere come vengano gestite queste figure, i loro eventuali rapporti con la dirigenza aziendale e le forme di remunerazione previste, inclusa l’eventuale attribuzione di percentuali sulle giocate o di aperture di credito ai clienti. È stato inoltre chiesto quali misure siano adottate per prevenire possibili aggiramenti della normativa antiriciclaggio e se la Presidenza della Regione, in qualità di rappresentante della proprietà, sia informata di tali rapporti e intenda vigilare sul rispetto della legalità all’interno dell’azienda.

Il Presidente della Regione ha risposto che, secondo quanto comunicato dal Casinò de la Vallée, i cosiddetti “porteurs”, secondo una prassi comune nei casinò italiani ed esteri, svolgono attività di segnalazione e gestione di clienti ad alto livello di gioco, regolata da contratti specifici di promozione commerciale. I “porteurs” sono remunerati con una percentuale sulla capacità di gioco dei clienti segnalati; i contratti non prevedono aperture di credito e la Società non gestisce direttamente le relazioni tra “porteurs” e clienti.

Il Casinò de la Vallée ha ribadito che tutto il sistema di controllo della Casa da gioco è volto a prevenire violazioni della normativa antiriciclaggio. Il sistema è stato esaminato dagli organi istituzionali nazionali competenti e oggetto di confronto costante per il miglioramento continuo; eventuali operazioni sospette sono segnalate come previsto dalla normativa.

Infine, la Società ribadisce la propria responsabilità nel vigilare sul rispetto della legalità all’interno dell’azienda, disponendo degli strumenti necessari, mentre l’Amministrazione regionale esercita le proprie funzioni di controllo come azionista all’interno degli organi sociali e come titolare della concessione attraverso gli organi di controllo regionali.

Il gruppo Lega VdA, nella replica, ha espresso preoccupazione per l’attuale governance del Casinò di Saint-Vincent. Sebbene siano stati illustrati interventi e task force, permane la sensazione di una gestione inefficace e poco coerente: sembra che questa Casa da gioco stia riprendendo strade che sembravano abbandonate. Per la Lega VdA, è clamoroso che l’Amministratore unico non abbia sporto querela per i fatti che hanno coinvolto il Casinò: questo fatto, unito a decisioni controverse nella gestione del personale, conferma un approccio casuale. Il gruppo ha sottolineato la necessità di una governance più rigorosa e responsabile, in grado di prendere decisioni mirate e ponderate, per evitare il ritorno di situazioni problematiche che, con la messa in sicurezza operata dal concordato, sembravano superate.

 

PressGiochi

Leggi anche

Osservatorio Partite Iva, nel 2025 516 nuove attività nel settore lotterie, scommesse e case da gioco

Liguria: assegnati oltre €7mln alla regione per il contrasto alle dipendenze, compreso il GAP

USA, Carolina del Nord: a gennaio le scommesse sportive hanno registrato una raccolta di $686,9 mln

StarCasinò si colora di dolcezza: il debutto di Sugar Rush Super Scatter guida le novità della settimana

Mantova: slot accese fuori orario consentito, sanzione per una sala giochi

Sanremo 2026 – Quale sarà l’outfit dei co-conduttori? Per gli esperti Sisal Achille Lauro rompe gli schemi, Can Yaman, Lillo e Carlo Conti vanno sul sicuro con il papillon

Ragusa: raffica di controlli nei centri scommesse, sanzioni per gioco ai minori

Pdl sul credito d’imposta, in Commissione Finanze della Camera nuovo emendamento sul settore dei giochi

Casinò di Saint-Vincent, la Regione: “Porteurs regolati da contratti, nessuna apertura di credito ai clienti”

APay E-Wallet Main Sponsor della Run Rome The Marathon 2026

Olimpiadi Milano Cortina 2026 – Goggia-Brignone: assalto all’oro. Le Azzurre, favorite su Sisal.it, sulla scia di Compagnoni e Ceccarelli

Coppa Italia, quarti di finale: Bologna e Lazio si sfidano per l’accesso alle semifinali

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy