06 Febbraio 2026 - 17:38

Consiglio regionale VdA: in audizione l’Amministratore unico del Casinò de la Vallée

Martedì 10 febbraio, alle ore 10.30, è convocata la quarta Commissione consiliare "Sviluppo economico" del Consiglio regionale, che procederà con l'audizione dell'Amministratore unico della Casinò de la Vallée S.p.A.

Martedì 10 febbraio, alle ore 10.30, è convocata la quarta Commissione consiliare “Sviluppo economico” del Consiglio regionale, che procederà con l’audizione dell’Amministratore unico della Casinò de la Vallée S.p.A.

L’appuntamento rientra nel taccuino dei lavori dell’Assemblea regionale in programma dal 7 al 13 febbraio 2026 e rappresenta un momento di approfondimento sulle attività e sulle prospettive della casa da gioco valdostana.

