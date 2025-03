Consiglio di Stato: approvato decreto del Mef su revoca o decadenza concessioni gioco online

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole allo schema di decreto ministeriale che disciplina i termini e le modalità per la rimozione

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole allo schema di decreto ministeriale che disciplina i termini e le modalità per la rimozione da parte del concessionario delle cause di revoca o di decadenza della concessione dei giochi pubblici a distanza e condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario in caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

La richiesta di parere al Consiglio di Stato è stata trasmessa tramite protocollo n. 3522 del 27/01/2025 dal Capo Ufficio legislativo – Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Consiglio di Stato aveva già in passato emesso un parere interlocutorio (n. 96 dell’ 11 febbraio 2025) ed aveva riscontrato delle criticità invitando il Ministero ad apportare una serie di modifiche.

È stata inviata una nuova versione del regolamento con nota prot. n. 10008 del 5 marzo 2025, in cui sono state integrate le modifiche richieste.

Alla luce delle modifiche apportate, il Consiglio di Stato non ritiene di dover esprimere ulteriori rilievi o osservazioni e dunque esprime parere positivo all’adozione del decreto.

PressGiochi