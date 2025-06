Connor Williams: “iGB L!VE è fondamentale per incoraggiare una maggiore collaborazione”

Connor Williams è direttore di Velo Capital Partners da oltre 6 anni e ha gestito oltre 35 società in portafoglio, tra cui Oddin, WinZO e Novig. I suoi principali focus tematici includono i contenuti per casinò di nuova generazione, l’arbitraggio normativo B2C e la “gamblification” di settori di mercato di massa come i videogiochi e la finanza. Spiega perché Pitch iGB è fondamentale per il settore, l’impatto dell’eccessiva regolamentazione sull’innovazione e l’importanza di mantenere una “mente fresca”.

Fai parte della giuria di Pitch iGB: quanto ritieni sia importante per il settore unirsi e supportare le nuove imprese imprenditoriali?

CW: “Il concorso Pitch iGB è uno degli strumenti chiave per democratizzare gli investimenti delle startup nel settore, fondamentale per scoprire nuove imprese innovative e dirompenti. Questo è ancora più cruciale per regioni sviluppate come il Regno Unito, dove le opportunità di innovazione possono essere trascurate a favore di un approccio sicuro e coerente”.

Cosa cercate in termini di candidature? Cosa costituisce una proposta vincente?

CW: “Come investitori di venture capital, puntiamo a rendimenti elevati sul nostro investimento, considerando il rischio iniziale che assumiamo. Questo significa che una proposta vincente deve puntare al massimo in termini di scalabilità e innovazione. Il prodotto è attualmente piuttosto obsoleto, l’esperienza utente è tutt’altro che ottimizzata e l’eccessiva regolamentazione sta ostacolando gli operatori storici, ed è qui che risiede l’opportunità”.

Secondo la sua esperienza, quanto è difficile per le aziende di iGaming ottenere finanziamenti dal settore bancario tradizionale?

CW: “Il settore bancario è soggetto a vincoli di rischio da diverse angolazioni, e questo è importante da comprendere nel contesto dei finanziamenti disponibili per l’iGaming. Detto questo, il settore fintech in generale è molto interessato a interagire maggiormente con il nostro settore, soprattutto per quanto riguarda i pagamenti. I finanziamenti esterni per l’iGaming in generale sono più difficili da ottenere, e questo vale sia per le aziende quotate che per le startup, in parte a causa delle restrizioni strutturali del settore finanziario e in parte a causa di una storia di diversi attori poco trasparenti sul lato degli operatori che il settore deve ancora superare. Credo che questa sfida rappresenti un’opportunità specifica per i prestiti specializzati del settore, non dissimile dalle attività di finanziamento per l’acquisizione di utenti nei settori consumer e dei videogiochi”.

In che modo l’evento contribuisce alla salute del settore: cosa guadagnano le aziende dalla partecipazione a iGB L!VE?

CW: “Il nostro settore è storicamente un po’ disconnesso, in particolare a livello di grandi operatori e fornitori. Questi eventi sono fondamentali per incoraggiare una maggiore collaborazione, mettere in discussione i vecchi schemi e tracciare un percorso per il settore che (a mio avviso) dovrà prima o poi raggiungere il mercato di massa, come hanno fatto aziende come quelle online consumer e fintech. Per raggiungere questo obiettivo, il settore deve essere in grado di dimostrare che la tecnologia ha ormai raggiunto un livello in cui i giocatori possono essere quasi completamente protetti dai danni; e gli operatori devono finalmente abbracciare questa tendenza, poiché i tempi delle balene con puntate elevate (in mercati regolamentati come il Regno Unito) stanno chiaramente volgendo al termine”.

Come descriveresti l’esperienza di iGB L!VE? Cosa offre?

CW: “iGB è una sorta di riassunto di tutte le ultime novità nel settore del gaming, un’opportunità straordinaria per confrontarsi con i colleghi e incontrare nuovi operatori del mercato. Inoltre, offre le ultime novità dei leader di pensiero del settore, che non si possono ottenere senza viaggiare all’estero”.

Quali sono, a tuo avviso, le principali tendenze e tecnologie che stanno influenzando il settore e che saranno evidenti durante la fiera iGB L!VE?

CW: “Il settore sta attualmente vacillando a causa di una combinazione di eccessiva regolamentazione e sovratassazione. Ciò ha portato a due tendenze predominanti nei mercati regolamentati: un deciso passaggio al mercato nero e l’ascesa delle soluzioni crypto (le due non si escludono a vicenda). La tecnologia B2B è in gran parte risolta in questa fase e sta subendo un declino a causa dell’incapacità degli operatori B2B storici di innovare a sufficienza, mentre servizi e contenuti rimangono ambiti interessanti da tenere d’occhio nel settore verticale. Nello specifico, per quanto riguarda i contenuti, stiamo assistendo a numerosi tentativi da parte di molti operatori di spostare questo processo internamente (con scarso successo finora), il che sta portando i fornitori di contenuti a orientarsi sempre più verso l’innovazione dei contenuti, che sta iniziando a confluire nelle meccaniche del gaming mobile casual. L’intelligenza artificiale rimane un settore in cui l’iGaming è significativamente indietro rispetto ad altri settori e spero che sentiremo parlare di più di spostamenti verso il pensiero agentico, soluzioni scalabili per l’arte, l’animazione e i contenuti di intelligenza artificiale di bassa qualità fino ad oggi, e spinte più ambiziose verso driver di valore a lungo termine (come i Master in Management del Gioco d’Azzardo su misura e l’innovazione attorno ai cicli di formazione dei modelli classici)”.

Quanto è importante che iGB L!VE si svolga a Londra, una città considerata la patria dell’iGaming?

CW: “iGB è fondamentale per i visitatori, essendo il principale evento del settore nel Regno Unito. Essendo un mercato altamente regolamentato e sviluppato, iGB è fondamentale per mantenere una visione aggiornata sulle tendenze del settore e per incontrare i nuovi operatori che stanno cambiando le regole del gioco”.

PressGiochi