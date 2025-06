Confronto aperto. Russo (GdF Milano): “La GdF attiva sul territorio per contrasto al gioco illegale anche attraverso strumenti avanzati”

“Nell’ambito del gioco d’azzardo, l’azione della Guardia di Finanza ha diversi obiettivi tra questi la tutela del gettito erariale che arriva dal gioco legale, la tutela del consumatore (sia delle fasce più deboli come i minori sia della salute della persona) e la tutela del presidio di pubblica sicurezza.

Anche per la Guardia di Finanza, la regione Lombardia rappresenta un osservatorio privilegiato anche per capire come si evolve il fenomeno economico del gioco legale ma anche per comprendere il suo contraltare ovvero il gioco illegale.

L’attività della Guardia di Finanza, quindi, è volta al contrasto di tutte quelle forme di gioco illegale. Il contrasto alle forme di gioco illegale è correlato al contrasto di altre forme di illegalità come la criminalità organizzata che sfruttano il gioco come strumento per arricchirsi e il fenomeno del riciclaggio di denaro.

Negli anni, la GDF ha sviluppato piani d’ intervento provinciali, regionali e nazionali espletati sia attraverso in via autonoma che attraverso la collaborazione con ADM.

Negli ultimi due anni, la GdF si è dotata di banche dati che analizzano il fenomeno del gioco illegale con il cosiddetto ‘Gaming Risk Analysis’, ovvero analisi del rischio finalizzate non soltanto ai fenomeni delle best practise ma anche per un caratoggio di tutti gli stakeholder e gli operatori di gioco legale, al fine di individuare chi non segue le norme e quindi propone un’offerta di gioco illegale.

L’attività del corpo nel settore ha sviluppato un intervento specifico a contrasto del gioco illegale e tante parti del corpo hanno l’obiettivo di contrastare il fenomeno. I risultati positivi ottenuti nel contrasto al gioco illegale si riflettono anche nell’ambito fiscale, dell’antiriciclaggio e della criminalità organizzata”.

È quanto dichiarato dal Col. Nicola Russo – Comando Provinciale di Milano, Guardia di Finanza durante il convegno “CONFRONTO APERTO: il futuro del gioco pubblico si costruisce con regole condivise” organizzato dall’associazione nazionale EGP-FIPE.

PressGiochi